إحالة متهم ألقى زوجته وأبناءه من طابق علوي بقنا لـ«الأمراض العقلية»

قررت جهة التحقيق في محافظة قنا، إحالة المتهم بقيامه بإلقاء أسرته من الطابق الثاني إلى مستشفى الأمراض العقلية، لإعداد تقرير مدى صحة قواه العقلية من عدمها، كما قررت إجراء تحليل مخدرات له للوقوف على تعاطيه لها من عدمه.

وقال مصدر طبي في مستشفى قنا الجامعي، إن حالة ربة المنزل وأبناءها مستقرة وخرج منهم 3، هما السيدة وطفلين، أما الباقي فيخضعون للملاحظة الطبية نظرا لإصابتهم بكسور.

لجنة حماية الطفل بقنا تصدر بيانا

وقالت لجنة حماية الطفل في مركز قنا، في بيان لها، إنه سيتم تقديم الدعم النفسي والمعنوي لأطفال المتهم الذين عانوا من معاملته غير السوية، خاصة بعد إلقائهم من الطابق الثاني من منزله أمس الثلاثاء.

وبحسب تحريات المباحث الأولية، يعاني المتهم من إضطرابات نفسية منذ سنوات، وقبل ذلك ضُبط نظرا لقيامه بسلوكيات غير سوية، وكان بحوزته بندقية آلية تم التحفظ عليها.

وتابعت بأن المتهم صاحب محل هواتف محمولة بقرية دندرة، والكل يخشاه لتصرفاته غير السوية، وخضع قبل ذلك للعلاج لدى أحد الأطباء النفسيين في إحدى المحافظات.

وأشارت التحريات، إلى أنه ليلة قيام المتهم بإلقاء أسرته كان يحتجزهم داخل غرفة بالطابق الثاني، وكان ممسكا بسلاحين أبيضين منهما «ساطور»، وأمرهم كرها بالقفز حتى سقطوا جميعا في أرضية الدور الأول وتمكنت الشرطة من ضبطه.

وكان مرفق الإسعاف تلقى بلاغا من أهالي قرية دندرة، يفيد بوجود 6 مصابين من أسرة واحدة بجروح وكسور داخل منزل في القرية .

ضحايا الأب في قنا

ودفعت هيئة إسعاف قنا بـ3 سيارات، ونقلت المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقى العلاج، وهم أسماء طليحي عبد القادر، 35 عاما، الزوجة، وبها جروح بفروة الرأس، وحبيبة أحمد حسين، 16عاما، وبها سحجات وكدمات، وأشقائها «حبيب»، 11 عاما، مصاب بإغماء، و«حسين»، 10سنوات، مصاب بكسر بالزراع الأيمن، و«حنين» 8 سنوات، مصابة بنزيف بالمخ، و«مصطفى»، عامين، مصاب بسحجات وكدمات.