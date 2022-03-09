نسبة الإقبال على الانتخابات الرئاسية لكوريا الجنوبية تتجاوز 60%

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن نسبة الإقبال على الانتخابات الرئاسية العشرين تقدر بـ 61.2% حتى الآن، مشيرة إلى أن التصويت في الانتخابات الرئاسية بدأ في الساعة السادسة من صباح اليوم في 14 ألفا و464 مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد، لانتخاب الرئيس الجديد الذي سيقود البلاد على مدار السنوات الخمس المقبلة.

27 مليون ناخب يدلون بأصواتهم

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية، «يونهاب» فقد أدلى 27 مليونا و28 ألفا و241 ناخبا من إجمالي عدد الناخبين المؤهلين البالغ 44 مليونا و197 ألفا و692 ناخبا، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية حتى الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم «بتوقيت سول»، لترتفع نسبة الإقبال على الانتخابات الرئاسية إلى 61.2% في الساعة الواحدة بعد الظهر وهي أكثر بمقدار 5.7 نقطة مئوية عما تم الإبلاغ عنه في نفس الوقت في الانتخابات الرئاسية التاسعة عشر في عام 2017 وفقا للجنة.

أكثر من 16 مليون ناخب يدلون بأصواتهم

وتضمنت هذه النسبة نتائج عملية التصويت للمواطنين الكوريين المقيمين في الخارج والتصويت المبكر الذي استمر في يومي 4 و5 مارس في البلاد، حيث أدلى أكثر من 16 مليون ناخب أو 36.9% من الناخبين المسجلين بأصواتهم في التصويت المبكر مسجلا أعلى مستوى له.

وقد صوت الكوريون المقيمون في الخارج خلال 6 أيام حتى يوم 28 فبراير، وصوت البحارة على متن سفنهم في الفترة ما بين الأول والرابع من مارس الجاري.