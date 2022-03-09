إصابة 12 شخصا في حادثي سير بالعاشر من رمضان

أصيب 12 شخصا في حادثي تصادم منفصلين بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بتصادم أتوبيس بعامود إنارة بمدخل مدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص.

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة

كما تلقى مدير الأمن إخطارا يفيد بانقلاب ميني باص بطريق «بلبيس - العاشر من رمضان»، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لمباشرة الواقعة، ونُقل المصابون إلى مسشتفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان وبلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة.

كما انتقلت قوة من شرطة العاشر لإجراء الفحوصات والتحقيقات اللازمة، وتم رفع آثار الحادثين من الطريق وتسيير الحركة المرورية، وحُرر محضران بالواقعتين وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.

العثور على جثة طفل في ترعة ببلبيس

وفي السياق نفسه، انتشلت قوات الحماية المدنية جثمان طفل عثر عليه طافيا أعلى ترعة بدائرة مركز بلبيس.

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة بلبيس بلاغا بالعثور على جثة طفل طافية أعلى مياه ترعة الإسماعيلية المارة بدائرة المركز.

وانتقلت قوة من الشرطة وقوة من الحماية المدينة بإشراف العميد محمد عدلي مدير الحماية المدنية، وتم انشتال الجثة وتبين أنها لطفل يدعى «أدهم . م»، 15 عاما، ومقيم بمحافظة القاهرة، ومبلغ بتغيبه منذ عدة أيام. وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.