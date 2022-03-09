رصف طريق أبوقرقاص الغربي لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام

تابع اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص بجنوب محافظة المنيا، البدء فى أعمال رصف الطريق الغربي، بناء على توجيهات المحافظ اللواء أسامة القاضي، وإشراف عماد محمود نائب رئيس المركز والمدينة.

محور مروري جديد بمدينة أبوقرقاص

وقال رئيس المركز، إن الطريق يمثل محورا مروريا جديدا بمدينة أبوقرقاص للقادمين من طريق «القاهرة - أسوان» إلى قرى الغروب، بعيدا عن المرور بشارع الجمهورية من الناحية الشرقية، ويساهم في تقليل الإزدحام المروري ويخلق سيولة مرورية، مشيراً إلى أن الطريق يعمل على تخفيف الحركة بمدينة أبوقرقاص.

خدمات قطاع الطرق تعود بالنفع على المواطنين

وشدد رئيس المركز على ضرورة الانتهاء من تنفيذ الأعمال، والالتزام بالجدول الزمني المحدد، حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من خدمات في قطاع الطرق والتي تمثل عصب التنمية والتجارة لتعود بالنفع على المواطنين.

وأكد رئيس المركز، أن الطريق الجديد يأتي ضمن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في شتى القطاعات، بهدف تلبية وتحقيق طموحات المواطنين، مشيراً إلى دعم الدولة المتواصل وغير المسبوق للتوسع فى تلك المشروعات العملاقة من أجل المواطنين.

وكلف محافظ المنيا، رؤساء المراكز المستهدفة من أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالمتابعة الميدانية المستمرة لكل الأعمال الجاري تنفيذها كلا بنطاق مركزه، موجها بتسخير كافة الإمكانيات اللازمة لتحقيق الأهداف المطلوبة من أعمال المبادرة التي ستغير وجه وملامح الحياة في الريف المصري، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للدولة، بسرعة إنجاز الأعمال بجودة عالية، لضمان حياة كريمة لكافة فئات المواطنين.