«الملا» يناقش دور مصر في تأمين إمدادات الطاقة مع مسئولين أمريكيين

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مباحثات مع «جينيفر جرانهولم»، وزيرة الطاقة الأمريكية، و«أموس هوخشتين»، مستشار أمن الطاقة العالمي بوزارة الخارجية الأمريكية، على هامش مشاركته في مؤتمر «سيراويك العالمب للطاقة»، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح «الملا»، أن اللقاءين المنفصلين مع الوزيرة ومستشار أمن الطاقة العالمية بوزارة الخارجية الأمريكية تناولا سبل التعاون والتنسيق المستمر بين الجانبين وخاصة في مجالات صناعة البترول والغاز الطبيعي، وتعاون الجانبين تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط وجهود دول المنتدى في تأمين جانب من إمدادات الطاقة العالمية.

وأوضح أن المنتدى انتهى من دراستين بشأن الاستفادة من البنية الأساسية المتاحة بدول المنتدى لتحقيق النمو الاقتصادي والتوازن بين العرض والطلب، وأنّه مستمر في تطوير أنشطته، مؤكداً أن المنتدى يتميز بالتكامل والتعاون بما يمثل قوة دافعة لتحقيق نجاحات مشتركة والانطلاق بخطوات ثابتة نحو المزيد من النجاح والتطور.

وأشارت «جرانهولم»، إلى التنسيق المستمر بين الجانبين وأن اللقاء شهد استعراض مستجدات التعاون الاستراتيجي في مجال الطاقة بين الجانبين والدور المحوري لمنطقة شرق المتوسط لتوفير جانب من إمدادات الطاقة للأسواق العالمية.

وكشف «هوخشتين»، أن لقاءه مع الوزير شهد استعراض التجربة المصرية الناجحة في تنمية حقول الغاز، وتناول أوجه التعاون بين البلدين وبخاصة تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط، والتطورات التي يشهدها ملف توصيل الغاز المصري إلى لبنان.

وشهد اللقاءان استعراض الرؤية المصرية للتحول الطاقي وتنسيق وزارة البترول والثروة المعدنية القائم مع الشركات العاملة بمجال البترول والغاز في مصر لتجهيز مبادرات يتم إعدادها فى إطار الالتزامات التي وقعتها الدولة فيما يخص اتفاقيات المناخ وفى ظل موقعها من القارة الأفريقية وذلك لعرضها أمام قمة المناخ COP27 التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

مباحثات مع وزير الطاقة بإنجلترا

والتقى «الملا»، على هامش المؤتمر، «السير جريج هاندز»، وزير الدولة في وزارة الأعمال والطاقة والنمو النظيف بحكومة المملكة المتحدة، وتناول اللقاء الدور المحوري لمنطقة شرق المتوسط للمساهمة في تأمين جانب من إمدادات الطاقة والاستعدادات لقمة المناخ بمصر وما تقوم به وزارة البترول من مبادرات في مجال تحول الطاقة ليتم الإعلان عنها بالقمة.

وأكد الجانبان على عمق وتاريخية العلاقات التي تجمع بين البلدين، وكذا العلاقات المتميزة في مجالات الصناعة البترولية والتي تشهد تطورًا مستمرًا سواء في الاستثمارات والإنتاج أو دعم أهداف التنمية المجتمعية للدولة المصرية، وكذا دعم مصر فى استضافة قمة المناخ Cop27 نوفمبر المقبل.