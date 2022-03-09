حملات مواجهة الاحتكار تتحفظ على 12 طن سلع بمخازن التجار في الدقهلية

شنّت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية، بناء على توجيهات الدكتور «علي المصيلحي»، وزير التموين والتجارة الداخلية، حملات تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر السلع، أسفرت ضبط طنين من الدقيق وطنين من الأرز وطنين من السكر مُخزنة لدى التجار دون بيعها في الأسواق.

حملات تموينية على الأسواق والمحال لضبط محتكري السلع

وتمكنت الحملة التفتيشية بمديرية تموين الدقهلية بالتعاون مع فرع جهاز حماية المستهلك، تحت قيادة مدير مديرية التموين، من ضبط عشرات الأطنان من السلع الغذائية الأساسية المُخزنة لدى التجار الممتنعين عن عرضها في الأسواق، في محاولة لاحتكار السلع الغذائية من أجل بيعها بأسعار أعلى من المقررة في الأسواق.

مدير تموين الدقهلية: المضبوطات تحت تصرف النيابة

من جانبه قال «السيد دايرة»، مدير مديرية التموين بالدقهلية، إنّ المضبوطات التي تمت مصادرتها موجودة تحت تصرف النيابة، موضحًا أنّ النيابة العامة هي الجهة المنوطة بالتصرف في كميات السلع المضبوطة.

وأضاف مدير مديرية التموين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الحملة، تمكنت أيضا من ضبط 10 أطنان من العسل الأسود منتهي الصلاحية و5 أطنان من السكر المنتهي الصلاحية.

تفاصيل مضبوطات حملة تموين الدقهلية

1 - تحرير محضرا ضد مضرب أرز بناحية كوم النور مركز ميت غمر والتحفظ على طن أرز معبأ داخل شكائر دون بيانات تفيد الإنتاج والصلاحية.

2 - تحرير محضرا ضد محل لتجارة الحبوب والتحفظ على طن دقيق مجهول المصدر و طن أسمدة زراعية محظور تداولها وخاصة بوزارة الزراعة.

3 - تحرير محضرا ضد شركة الجمل لتجارة الدقيق بناحية ميت غمر والتحفظ على عدد 2 طن دقيق مجهول المصدر.

4 - تحرير محضرا ضد محل لتجارة الجملة مواد غذائية بناحية ميت غمر وتم التحفظ على عدد 50 جركن زيت مجهول المصدر وتم سحب عينة من الزيت على ذمة المحضر.

5 - تحرير محضرا ضد مخزن حبوب والتحفظ على عدد طنين من الردة مجهولة المصدر.