محافظ الوادي الجديد وسفير الفلبين يتفقدان مشروعات تنموية بالخارجة

رافق اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، السفير عز الدين تاجو، سفير دولة الفلبين لدى مصر، في جولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية والمواقع السياحية والأثرية بمدينة الخارجة، اليوم الأربعاء، وذلك خلال زيارة السفير الفلبيني والوفد المرافق له لمحافظة الوادي الجديد.

جولة للسفير الفلبيني في حديقة «30 يونيو»

استهل محافظ الوادي الجديد والسفير الفلبيني جولتها بزيارة حديقة «30 يونيو»، حيث قام «تاجو» بغرس نخلة في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 2.5 مليون نخلة، كما تفقدا خدمات الحديقة، وشملت الجولة تفقد منشآت جامعة الوادي الجديد، في مقر الجامعة بمطقة «الكيلو 10»، يرافقهما الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس الجامعة، حيث أشاد السفير الفلبيني بحجم الإنجاز في إنشاء الكليات والمراكز المختلفة.

وفد السفارة الفلبينية يزور مشروعات «الحرير»

كما قام وفد السفارة الفلبينية بزيارة مشروعات إنتاج الحرير الطبيعي، والصوب الزراعية، ومجمع التمور، ومصنع الخزف، التابعين لمحافظة الوادي الجديد، حيث أشاد أعضاء الوفد بجودة وتفرد المنتجات من مشغولات الحرير الطبيعي والتمور والصناعات اليدوية والحرفية.

السفير الفلبيني يتفقد آثار الوادي الجديد

واستمع الوفد، خلال الجولة، لشرح تفصيلي يحكي تاريخ منطقة «مقابر البجوات» الأثرية، ومعبد «هيبس»، وذلك خلال تفقدهم للمنطقة، مؤكدين على عراقة الحضارة المصرية وما تركته من آثار على مر العصور.

وكان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، قد استقبل السفير عز الدين تاجو، سفير دولة الفلبين لدى جمهورية مصرالعربية، ووفد السفارة المرافق، الذي يزور المحافظة بهدف بحث سبل تعزيز التعاون، ودفع العلاقات الاقتصادية بين الجانبين المصري والفلبيني.

وأعرب السفير الفلبيني عن سعادته وحرصه على القيام بهذه الزيارة، للتعرف على محافظة الوادي الجديد، مشيراً إلى أهمية العمل خلال الفترة المقبلة، لتنمية العلاقات بين البلدين.