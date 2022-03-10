حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 10-03-2022 مهنيا وعاطفيا

تزداد عمليات البحث بشكل يومي، عن حظك اليوم سواء في المجال العملي أو المهني أو على المستوى الاجتماعي والإنساني، فالبعض يعتقد أن حركة الفلك تؤثر على تشكيل الأبراج السماوية الـ 12، لذلك يتابعها البعض بشغف يومي.

ولمواليد الـ12 برجًا، نستعرض حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبير الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحمل وتوقعات الأبراج الأربعاء 10 مارس

وتقول خبيرة الأبراج إن مواليد برج الحمل، اليوم تعمل بمزيد من التركيز وتبرز مواهبك وتوطد علاقتك بمن حولك، أما على المستوى العاطفي فأن القمر في منزل العلاقات يعدك اليوم بقضاء أوقات حلوة مع من حولك وتشعر بالراحة معهم.

حظك اليوم برج الثور وتوقعات الأبراج الأربعاء 10 مارس

بينما مواليد برج الثور، مهنيًا القمر في منزلك الثاني.. عليك أن تخطط وتراجع كل خطوة تجنبا للوقوع في أزمات، أما عاطفيا واجتماعيا، الشمس في منزل الأصدقاء تخفف من الضغوط، وتسمح لك بتحقيق مزيد من التقارب مع الأحباب والأصدقاء، فقط حافظ على اللباقة.

حظك اليوم برج الجوزاء وتوقعات الأبراج الأربعاء 10 مارس

وجاءت توقعات حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء مهنيا اليوم شجاعتك الهادئة قد يكون لها فعل السحر في إصلاح الأمور، أما عاطفيا واجتماعيا فيكون القمر في برجك يعدك اليوم بالاستمتاع بدعوات اجتماعية ولقاءات عاطفية موفقة.

حظك اليوم برج السرطان وتوقعات الأبراج الأربعاء 10 مارس

توقعات حظك اليوم لبرج السرطان مهنيا وماليا: اليوم يطالبك الفلك بالتأني في ردود أفعالك وحركتك.. ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد وابتعد عن التفاخر، القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك للعزلة.. لا تدع النقد يزعجك، وثق بنفسك ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج الأسد وتوقعات الأبراج الأربعاء 10 مارس

توقعات حظك اليوم لبرج الأسد مهنيًا: الوضع الفلكي يمدك اليوم بالطاقة ويجعلك تسحر من حولك بكلماتك، فقط انتبه لحقوقك، أما عاطفيًا فرغم الضغوط.. القمر في منزل الأصدقاء يدفعك لإظهار كل اللطف والتعاطف مع الأحباب ومع من يستحق من أصدقائك.

حظك اليوم برج العذراء وتوقعات الأبراج الأربعاء 10 مارس

توقعات حظك اليوم لبرج العذراء مهنيًا: القمر في مربع برجك وقد تتعرض اليوم لخيارات صعبة وتردد وحيرة، اصبر قليلا وحاول أن تحدد أولوياتك وانتبه لحقوقك، أما عاطفيا وعائليا: الشمس بمواجهة برجك ويطالبك الفلك بعدم التسرع في ردود فعلك أو أقوالك.

حظك اليوم برج الميزان وتوقعات الأبراج الأربعاء 10 مارس

توقعات حظك اليوم لبرج الميزان مهنيًا: القمر في منزل الحظ يمدك اليوم بالبصيرة التي تنير لك الطريق، أما عاطفيا واجتماعيا: فينوس والمريخ بمنزل الحب يمنحانك فرصة لتبادل الأفكار والمشاعر مع من تحبهم ومن تثق بهم.

حظك اليوم برج العقرب وتوقعات الأبراج الأربعاء 10 مارس

توقعات حظك اليوم لبرج العقرب مهنيا وماليا القمر في منزل المدخرات يمنحك اليوم كل الوسائل التي تساعدك على تحقيق نجاحات وأرباح، وتخطط لمستقبلك بانطلاق وجرأة، أما عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. الشمس بمنزل الحب تساعدك على التأثير في الجنس الآخر.

حظك اليوم برج القوس وتوقعات الأبراج الأربعاء 10 مارس

توقعات حظك اليوم لبرج القوس مهنيًا القمر في مواجهة برجك وقد يسبب لك إرباكا وعليك اليوم أن تقاوم التشوش وانتبه لحقوقك واصبر، أما على المستوى العاطفي: قد تمر علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك بفترة دقيقة ويجب أن تتصرف بحكمة.

حظك اليوم برج الجدي وتوقعات الأبراج الأربعاء 10 مارس

توقعات حظك اليوم لأصحاب برج الجدي مهنيًا: القمر في منزل الصحة مما يجعلك تبدو اليوم نشيطا ومستعدا للتعاون وللقيام بواجباتك، أما عاطفيا وصحيا: الشمس بمنزل العلاقات تعدك بأوقات رائعة، وتمنحك بلاغة في التعبير عن مشاعرك وأفكارك.

حظك اليوم برج الدلو وتوقعات الأبراج الأربعاء 10 مارس

توقعات حظك اليوم برج الدلو مهنيًا: المريخ ببرجك يمنحك إصرارا ويقظة ويساعدك ذلك على التفكير السليم، أما عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحب يجعل الأصدقاء والأحباب يتنافسون في حبك بعبارات تدهشك.

حظك اليوم برج الحوت وتوقعات الأبراج الأربعاء 10 مارس

توقعات حظك اليوم لبرج الوضع الفلكي دقيق واليوم عليك أن تتأنى في حركتك وأن تحدد خطواتك قبل التوجه لهدفك، أما عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تراجع أقوالك مع الأحباب والأقارب واحترس من التسرع بقول تندم عليه.