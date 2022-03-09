عبد الرحمن رشدي يطرح كليب «زي النور» بلقطات من حفل زفافه (فيديو)

طرح المطرب عبد الرحمن رشدي، أحدث أغنياته بعنوان «زي النور»، مساء اليوم، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وعدد من المنصات الرقمية.

والجدير بالذكر، أن أغنية «زي النور» لـ عبد الرحمن رشدي، بها لقطات من حفل زفافه، وهي أغنية مرحة وبسيطة، تعبر عن الفرح والسرور، وتصف حال المحب عندما يلتقى حبيبه بالصدفة.

تعرف على صناع أغنية زي النور لـ عبد الرحمن رشدي

أغنية «زي النور»، من غناء وإنتاج وألحان عبد الرحمن رشدي، وكلمات مصطفى ناصر، وتوزيع معتز ماضي.

وتقول كلمات الأغنية:

زى النور أول ما يبان

ويخش قلوب يملاها أمان

حسيت إحساس

نساني الناس

لحظة ما فيوم صدفة جمعنا مكان

وقّف يا زمان واملى الكون ألوان

الليلة لاقيت اللي حلمته زمان

وأنا عمري في عمري

ما كنت أتخيل عمري هيحلى ويكمل بيك

واتاريني يا عمري

أنا بعدك عمري غير العمر اللي اتعاش قبليك

عدت اوقات حواديت حكايات

وفي لحظة لاقيت عمري بيتعاد

واتاريني معاه

متشالي حياة

وسط المواعيد كان متحوشلي معاد

من ضحكة قوام ضحكوا الأيام

من هو عبد الرحمن رشدي

عبد الرحمن رشدي مطرب شاب صاعد بدأ أغانيه بالاشتراك مع «كايروكي» أغنيه «نقطة بيضا» ثم شارك مع هشام خارما، في أغنيه «في الملكوت»، ثم أصدر عبد الرحمن أول ألبوماته المستقلة «الأسئلة» الذي صدر شهر 3 سنه 2020، الذي حقق نجاحًا جيدًا بالمشاركة مع نجوم آخرين مثل معتز ماضي المسئول عن توزيعات المزيكا للألبوم بالكامل وأيضا شارك بالغناء مع كل من أمير عيد من كايروكي، والنجم الصاعد أحمد كامل، ونجم الأغنيه الشعبية محمود الليثي.