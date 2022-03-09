مستشار بأكاديمية ناصر: مصر تقدر تضحيات الشهداء

قال اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن كل من يحمل رقم قومي مصري أقسم بالحفاظ على هذه الأرض ليسلمها للأجيال القادمة غير منقوصة ومصر تقدر التضحيات التي قدمها لها الشهداء.

سبب زغرودة أم الشهيد في الجنازات

وأضاف «شهود»، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه تم توجيه سؤال له في المحطات الفضائية الأجنبية لمعرفة سبب زغرودة أم الشهيد في جنازته، وكانت الإجابة أن السبب يرجع إلى المكانة التي يحتلها الشهيد وأنه يأخذ بيد أهله إلى الجنة حسب الأديان السماوية.

مصر منعت تحول سيناء لإمارة

وأوضح المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن مصر منعت تحول سيناء لإمارة إسلامية وتم تقديم رعاية لأسر الشهداء ليس ماديا فقط، فهناك تقدير معنوي ومراعاة لأبناء الشهداء ويكون لهم أسبقية بالتعين في أجهزة الدولة، مؤكدا أن الشعب المصري لا يقبل بالمساس بدينه أو عرضه أو أرضه، موضحا أن جميع الشعب المصري يرتدي الأفرول ولكن كل شخص في مجال، والشعب المصري مستعد للحرب في أي وقت والدفاع عن أرضه والدفاع عن الحق.

9 مارس ليس يوما للبكاء

ومن جهته، قال محمد نبيل، مؤلف سلسلة «حكاية الولاد والأرض» عن قصص استشهاد الجيش والشرطة، خلال استضافته في نفس البرنامج، إن يوم الشهيد 9 مارس ليس يوما للبكاء ولكن يوم فرح من أجل معرفة قدر التضحيات التي يقدمها الشهداء لمصر، والاحتفال، مبينا أنه في مصر فقط تزغرد أم الشهيد لنشر الأفراح لأنها اطمئنت أن نجلها يدخل الجنة ويأخذ بيدها إليها، مؤكدا أن المجتمع المصري يسمي الأرض عرضا وليس مجرد أرض وهذا في مصر فقط، لافتا إلى أن يوم الشهيد فرح عند أم الشهيد وهو عيد مصري غير موجود في كثير من الدول، ورجال مصر يموتون ولا يرحلون.