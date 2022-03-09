أرملة الشهيد عبدالله البهنسي: تكريمه يزيدنا فخرا.. وهناك قيم تصبرنا على فراقه

قالت إيناس محمد عماد عبد الفتاح، أرملة الرائد الشهيد عبد الله محمود المرسي البهنسي، إنها كانت سعيدة بتكريم زوجها الشهيد الراحل اليوم، في يوم الشهيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبينة أن هذا الأمر زاد فخرها، لأن الشهداء قدموا أرواحهم من أجل مصر، وزوجها استشهد أثناء تقديم خدمات إنسانية، ضمن قوات حفظ السلام، وليس الحرب، لكنه أمر نبيل ويدعو للفخر لأسرتها.

القيم تصبرها على فراق زوجها

أضافت «عبد الفتاح»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن هناك قيم تصبرها على فراق زوجها الشهيد، وهو تقديم روحه فداءً لمصر، وأنه سيأخذ بيدها يوم القيامة، ويشفع لها، وهذا يهون عليها الكثير من الفراق والحزن الذي تشعر به.

يوم الشهيد يمثل فخر

فيما قالت وفاء حسين، والدة الشهيد ملازم أول محمد أشرف عبد الفتاح، خلال مداخلة في نفس البرنامج، إن يوم الشهيد يمثل يوم فخر لها، وعزة حيث أنها ستعيش طوال حياتها تفتخر بأنها أم شهيد مؤكدة أنها تتمنى أن يكون ابنها شفيع لها ليدخلها الجنة برحمة الله.

الدور الذي يقع على المواطن

وأكدت والدة الشهيد ملازم أول محمد أشرف عبد الفتاح، أن المواطن يقع عليه دور كبير للحفاظ على تراب الوطن لأنه الحمى ويجب كل شخص فعل ما بوسعه للحفاظ على الأمن والأمان في ظل وجود اضطرابات وحروب في بلاد أخرى، مبينا أنه لم يترك مواطن مصري بلده رغم أي ظروف وهذا دليل على الوطنية وارتباط المصريين بوطنهم ورغبتهم في رفعتها، مبينة أن الله أرسل لها مدخل للجنة عن طريق نجلها الشهيد الراحل وهذا أمر صعب كن مفرح، متابعة: «بعتبر ابني مسافر وهروحله الجنة، وقادرين نتخطى المواجع اللي إحنا فيها»