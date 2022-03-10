والدة شهيد: سموا ابني «عبدالسلام الوطني» من شدة حبه لمصر

قالت عزة زين الدين، والدة الشهيد النقيب أحمد سلامة، إن نجلها نال شرف الشهادة الذي كان يطلبها وكرمه الله بأن يكون شهيدا، مؤكدة أن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس لأسرتها في يوم الشهيد فخر، ويؤكد الاهتمام بعائلات وأسر الشهداء.

نجلها تمنى الشهادة على أرض سيناء

وأضافت والدة الشهيد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، المذاع على فضائية «cbc »، أمس الأربعاء، وتقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن نجلها كان يتمنى دائما الشهادة على أرض سيناء، منوها إلى أنه كان يعمل ضابط حرس حدود، ودائما يواجه المهربين، وكان يقول لها دائما إنه يريد الشهادة، مؤكدة أنه كتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «اللهم الحقنا بمن أحببناهم، اللهم تقبل دعاء».

حب نجلها للعمل

وأشارت والدة النقيب أحمد سلامة، إلى أن نجلها كان يحب عمله جدا، وكان دائما ينتظر السفر إلى السيناء للعودة إلى عمله، وكان يبحث عن الأنفاق في سيناء من أجل أن يقدم عمل أفضل، متابعة: «زمايله كانوا بيسموا من ساعة ما دخل الكلية الحربية عبدالسلام الوطني».

فيما قالت السيدة سناء محمد والدة العريف أحمد اللبان، إن نجلها كان دائما يبحث عن الشهادة ولم يرغب في أن ينقل إلى مكان آخر؛ لأنه ينتظر الاستشهاد، لافتة إلى أن نجلها استشهد في عام 2019 وعائلته تشعر بالفخر والعزة بتكريمها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحة: «احنا عايشين في أمن وسلام والفضل في ده يرجع للشهداء، وإن شاء الله مصر تبقى في أمان دايما بجهود قيادتها والجيش».