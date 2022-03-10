أحداث الوسط الفني خلال 24 ساعة.. وفاة وخروج من المستشفى ورفع إيقاف

شهدت الساحة الفنية خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأحداث الهامة، التي شغلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ما بين وفاة وخروج من المستشفى ورفع إيقاف.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن»، أبرز تلك الأحداث، وهي كالتالي:

وفاة يسرى الجندي

سادت حالة كبيرة من الحزن في الوسط الفني، وتحولت صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إلى دفتر عزاء، بعد أن رحل عن عالمنا الكاتب والسيناريست الكبير يسرى الجندي، خلال الساعات الماضية، عن عمر ناهز 80 عامًا.

وأعلن جاسر، نجل الكاتب والسيناريست يسري الجندي، عن موعد عزاء والده، من خلال صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ قال: «عزاء الوالد يسري الجندي، يوم السبت، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، بعد صلاة المغرب إن شاء الله».

ونعاه عدد كبير من متابعيه، إذ قال الكاتب عبد الرحيم كمال: «وداعا الكاتب المصري الكبير يسري الجندي.. كتب أعمال عظيمة تستند على تراثنا المصري العظيم رحمه الله رحمة واسعة»، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

بينما كتب الشاعر جمال بخيت، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «يعيش المبدعون الكبار بيننا في غربة غير مُبررة، وحين يرحلون نتذكر أنهم (كانوا) مبدعين و(كانوا) كبارًا»، مختتمًا حديثه بالدعاء للراحل يسري الجندي بالرحمة والمغفرة.

رفع الإيقاف عن عمر كمال

تصدر اسم مؤدي المهرجانات عمر كمال، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصًة بعد أن أعلن منصور هندي رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية، من خلال تصريح سابق لـ«الوطن»، أن مطرب المهرجانات خضع للتحقيق أمام لجنة برئاسة المستشار علاء عامر، واتخذت اللجنة قرار الإعفاء المؤقت عنه.

وعلى الجانب الآخر، أعرب «كمال» عن سعادته برفع الإيقاف عنه، إذ قال: «الحمد لله تم رفع الإيقاف عني بعد التحقيق معي اليوم»، موجهًا الشكر للفنان هاني شاكر وجميع أعضاء نقابة المهن الموسيقية.

خروج والد إسلام إبراهيم من المستشفى

وكشف الفنان إسلام إبراهيم، عن خروج والده من المستشفى، بعد تعرضه لأزمة صحية الفترة الماضية ودخوله إلى العناية المركزة، طالبًا من جمهوره ومحبيه أن يدعوا لوالده أن يتم شفاءه على خير، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».