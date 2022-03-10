فتح باب الترخيص لـ518 سيارة «ميكروباص» في 6 وحدات قروية بالمنيا

أعلنت محافظة المنيا، اليوم الخميس، عن فتح باب التراخيص لسيارات الأجرة «ميكروباص»، لاستخدامها في نقل الركاب بين قرى ومركز مدينة المنيا، وذلك في إطار استكمال تنفيذ الإجراءات الخاصة ببدء تطبيق منظومة إحلال السيارات الربع نقل «البيك أب»، التي تُستخدم في نقل الركاب، بسيارات ميكروباص، سعة 14 راكباً، وتعمل بنظام الوقود المزدوج بالبنزين والغاز الطبيعي.

تراخيص الأجرة في 6 وحدات قروية بمركز المنيا

وأصدر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قراراً بالسماح بفتح التراخيص لـ518 سيارة أجرة «ميكروباص»، في 6 وحدات قروية بمركز المنيا، حيث سيتم ترخيص 138 سيارة بالوحدة القروية لقرية «طوخ الخيل»، و56 سيارة بالوحدة القروية لقرية «صفط الخمار»، و50 سيارة بالوحدة القروية لقرية «تلة»، و81 سيارة بالوحدة القروية لقرية «بني محمد سلطان»، و103 سيارات بالوحدة القروية لقرية «دمشير»، إضافة إلى 90 سيارة بالوحدة القروية لقرية «بني أحمد الغربية».

محافظ المنيا: فتح باب التراخيص تباعاً على مراحل

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم فتح باب التراخيص تباعاً على مراحل مختلفة، خلال فترة تقديم الطلبات، حيث سيتم فتح باب التراخيص بالوحدة القروية لقريتي «بني محمد سلطان» و«بني أحمد الغربية» من 13 حتى 24 مارس الجاري، وفي الوحدة القروية لقرية «طوخ الخيل» من 27 مارس حتى 4 أبريل المقبل، وفي الوحدة القروية لقرية «دمشير» من 10 حتى 21 أبريل، وبالوحدة القروية لقريتي «صفط الخمار» و«تلة» من 24 أبريل حتى 5 مايو المقبل.

وأضاف أنه على كل من يرغب من مالكي سيارات «البيك أب»، العاملة على خطوط سير القرى سالفة الذكر، التوجه للمركز التكنولوجي لمدينة المنيا، لمراجعة الشروط والضوابط، اعتباراً من يوم الأحد المقبل 13 مارس.

«القاضي» يوجه بتنفيذ كافة الإجراءات القانونية

وجه «القاضي» إدارة المرور والمواقف باستيفاء جميع المستندات اللازمة للمتقدمين للحصول على التراخيص، والعمل على تنفيذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء التراخيص الخاصة بتلك السيارات، بهدف توفير وسيلة مواصلات آمنة للمواطنين حرصاً على سلامتهم.

وأصدر محافظ المنيا، في وقت سابق من شهر فبراير الماضي، قراراً بفتح باب الترخيص لعدد 136 سيارة أجرة «ميكروباص»، سعة 14 راكباً، تعمل بالوقود المزدوج، بدلاً من السيارات الربع نقل العاملة على خطوط قرى الوحدة المحلية لقرية «نزلة حسين» بمركز المنيا.