أستاذ جغرافيا: «عندما يولد الشخص يكون لديه ارتباط بعلم المكان»

قال الدكتور عاطف معتمد، أستاذ الجغرافيا الطبيعية بكلية الآداب جامعة القاهرة، إن علم الجغرافيا أو علم المكان يمكن تصنيفه لـ3 مستويات، أولهم المستوى الخاص بالتعليم الأساسي والذي يتعرض له طلاب المراحل التعليمية المختلفة، لافتا إلى أن هذا المستوى به مشكلات عدة ويتم عرضه بطريقة لا تناسب المستويات التعليمية، ما أدى إلى وجود حالة عداء بين الطلاب والتخصص.

معتمد: المستوى الثاني من تعليم الجغرافيا هو التعليم الجامعي

وأضاف «معتمد»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، والذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن المستوى الثاني من تعليم الجغرافيا هو التعليم الجامعي، أما عن المستوى الثالث فيعتبر علم الإنسان العادي، «كلمة الجغرافيا كلمة يونانية ولما ترجمها العرب حولوها لوصف الأرض، وبتبدأ من بداية الخلق، حيث يولد الشخص ولديه ارتباط بعلم المكان».

معتمد: القصيدة الشعرية من الممكن أن تقدم علاقة غير مباشرة بين الإنسان والمكان

وأوضح أن القصيدة الشعرية من الممكن أن تقدم علاقة غير مباشرة بين الإنسان والمكان الموجود فيه، «عندنا مشكلة في الترجمة يأما نتكلم عن الجغرافيا الإقليمية زي المصرية، وتجارب أمم مفيدة لمعرفه تجاربنا الجغرافية، ومقارنه الذات بالأخرين تقدم رؤية أفضل لمعرفة كيف نعيش ولأي اتجاه نسير».

وأكد أنه ومن الخطأ التركيز على التجربة الذاتية، حيث أنه وفي إحدى الفترات ارتكبنا أخطاء عندما أفرطنا في مديح الذات على افتراض أنه لا يوجد دولة على مستوى العالم وصلت لما وصلت الدول المقارن بها له، «ده بيفهم بشكل أفضل بمعرفه الهويات الأخرى، وممكن أفيد تجربتي الذاتية عن الهوية القومية من الزاوية الجغرافية بمعرفتها بأمم أخرى، والمقارنه حاليا على درجة عالية جدا من الأهمية».

وتابع: «كل دولة بتعتبر نفسها أم الحضارات والشعوب، ودورنا أننا نضع نفسنا علشان نطور قدرتنا للمستقبل، وكثيرا من الأعمال المؤلفة هي في الحقيقة أعمالا مترجمة، ومن الأمانة أن يضع المترجم جملة تم الترجمة حتى لا يسيء إلى المصريين أو الثقافة التي تظهر فيها مثل تلك الدول».