موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2022.. اعرف خطوات الاستعلام

يبحث عدد كبير من المواطنين، من ذوي الهمم، عن خطوات الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2022، وذلك عبر محركات البحث، وذلك للاستعلام عن موعد الحجز الطبي، والذي من خلاله يتمكنوا من الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، والتمتع بالمزايا التى تتيحها البطاقة، لأصحاب القدرات الخاصة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات الاستعلام عن ميعاد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2022، وفقا لما صدر عن وزراة التضامن الاجتماعى.

خطوات الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2022

تتمثل خطوات الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2022، في عدد من الخطوات، هي:

1- التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان للحصول على موعد ومكان الكشف الطبي.

2- القيام بتسجيل البيانات الأساسية للشخص الراغب فى الاستعلام.

3- ولمعرفة ميعاد الكشف الطبي، تقوم لجنة طبية متخصصة بالكشف الطبي على المواطن الذي تم تسجيله.

4- تقوم اللجنة في حالة الموافقة بتحديد نوع الإعاقة، واعتماد التقرير الطبي ورفعه على النظام الإلكتروني الشبكي، حتى تتلقاه وزارة التضامن الاجتماعي.

5- يقوم المواطن بالتسجيل على موقع وزارة التضامن الاجتماعي، للحصول على ميعاد ومكان لإجراء الكشف الوظيفي، وتأكيد نسب الإعاقة، وذلك من خلال هذا الرابط.

مزايا كارت الخدمات المتكاملة 2022

- خصومات على اشتراكات مراكز الشباب.

- خصومات على الأندية الرياضية.

- التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية على أنه من ذوي الهمم.

- دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانا.

- الجمع بين معاشين .

- الكشف المجانى فى المستشفيات .

- الإعفاء من الضرائب .

- الدمج فى المدارس .

- الدمج فى المعاهد والجامعات.

- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين .

- الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات .

- الإعفاء الجمركى على السيارات المجهزة .

- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- خصومات على وسائل النقل والمواصلات.