الخط الساخن لبطاقة الخدمات المتكاملة 2022 لتقديم الشكاوى والاستفسار

الخط الساخن لبطاقة الخدمات المتكاملة 2022.. تعد من أكثر عمليات البحث التي تُنفذ على محرك البحث العالمي «جوجل»، باستمرار، ويبحث عدد كبير من المواطنين، من ذوي الهمم، الحاصلين على بطاقة الخدمات المتكاملة، عن الخط الساخن للبطاقة، ليتمكنوا من الاتصال، وتقديم الشكاوى المتعلقة ببطاقة الخدمات المتكاملة.

الخط الساخن لبطاقة الخدمات المتكاملة 2022

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى، أعلنت تخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوى المواطنين حول بطاقة الخدمات المتكاملة، وفي حالة ما إذا كانت مشكلة طبية فيمكن إحالتها إلى وزارة الصحة، وإذا كانت متعلقة بوزارة التضامن يمكن التنسيق مع وزارة التضامن، أما إذا كانت المشكلة خاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة، يمكن تحويل المشكلة لشركة توزيع البطاقات.

ويمكن الاتصال على الخط الساخن لبطاقة الخدمات المتكاملة 2022، من خلال هذا الرقم «15044».

ويأتي تخصيص رقم الخط الساخن لبطاقة الخدمات المتكاملة 2022، من وزارة التضامن الاجتماعي، في إطار التسهيلات والخدمات التي تقدمها وزارة التضامن، للمواطنين، من أصحاب القدرات الخاصة.

الفئات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة 2022

- أصحاب الأمراض السمعية.

- أصحاب الأمراض البصرية.

- أصحاب الأمراض السمع بصرية.

- أصحاب الإعاقات المتعددة.

- قصار القامة «طولهم أقل من 140 سم».

- أصحاب أمراض الدم المزمنة.

- مرضى الهيموفيليا.

- أصحاب الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة.

- مضرى اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل، إذ يحق له الالتحاق بالمدارس الدامجة.

- مرضى اضطراب طيف التوحد.

- مرضى اضطراب فرط الحركة، الجذام.

- من أبرز الفئات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة متلازمة داون.

- مرضى فقد البصر التام.

- مرضى طيف التوحد.

- مرضى صغر أو كبر حجم الرأس.

- مرضى ضمور العضلات وذوي القزامة.

- مرضى الشلل الدماغي.

- مرضى ضعف الأبصار حيث تم استهداف درجة الأبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة.

- مرضى ضعف السمع ستكون درجة فقد السمع 55 ديسبل.

- مرضى شلل الأطفال في طرف واحد.

- مرضى الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.

- مرضى تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

- مرضى فقد السمع التام.

- مرضى البتر متعدد الأطراف.