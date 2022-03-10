محلل سعودي: نهضة مصر بقيادة السيسي تمثل حالة تعافي الوطن العربي

قال مبارك العاتي، الباحث والمحلل السياسي السعودي، إن النهضة التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مصر تمثل حالة تعافي كبيرة للوطن العربي، موضحًا أن القاهرة والرياض ودول الخليج نجحوا فى إعادة الاستقرار فى الوطن العربي.

وتابع «العاتي» خلال لقاء مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن النمو الاقتصادي في مصر والسعودية يعكس حالة الاستقرار في المنطقة.

وأكد الباحث والمحلل السياسي السعودي، أن هناك 75 هيئة ثقافية وفكرية وإعلامية بالمملكة العربية السعودية وتوجد وزارة للسياحة وأخرى للثقافة، موضحًا أن 75 % من التركيبة السكانية للمجتمع السعودي من الشباب الذين تحسن الاستثمار فيهم.

وأوضح أن المشروعات القومية في مصر تمثل طوق نجاة من آثار الربيع العربي، مؤكدًا أن مصر والسعودية هما منصتان مهمتان للاستثمار في القارات الثلاث، لافتًا إلى أن المملكة العربية السعودية نجحت في انتشال أسعار الطاقة العالمية خلال أزمة فيروس كورونا.

وأوضح أن معرض الدفاع العالمي الذي يُنظم في العاصمة السعودية الرياض من أهم المعارض الدولية، لافتًا أن 80 دولة و300 شركة شاركت في معرض الدفاع بالرياض.

الرياض والقاهرة صمام الأمان للوطن العربي

ولفت إلى أن رؤية المملكة العربية السعودية حرصت على تبنى قضية الابتكار في تصنيع السلاح، مضيفًا أن السعودية تسعى أن تكون دولة مصنعة في مجال الأسلحة.

واستطرد أن السعودية أصبحت من ضمن الدول المؤثرة اقتصاديًا، موضحا أن زيارة الرئيس السيسى للسعودية أكدت على أهمية التنسيق المشترك بين البلدين.

وأكد أن الأزمة الأوكرانية أحدثت صدعًا في المجتمع الدولي، موضحًا أن التعامل السلبي من قبل الجانب الغربي هو السبب في ما آلت إليه الأحداث.

وأشار إلى أن الرياض والقاهرة هما صمام الأمان للوطن العربي، وقطعا شوطًا كبيرًا في مواجهة الإرهاب؛ موضحًا أن زيارة الرئيس السيسي للسعودية تناولت حلول للقضايا العربية.