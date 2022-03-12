أسيوط تواجه جشع التجار بمبادرة «خليك إيجابي»: خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى

أطلق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حملة «خليك إيجابي» لتوعية المواطنين بالإبلاغ عن أي شكاوى أو بلاغات تتعلق بالتلاعب في الأسعار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجاري، وذلك لمواجهة جشع التجار، معلناً عن خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، والاستجابة العاجلة لها، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومديرية التموين وجهاز حماية المستهلك بالمحافظة، فضلًا عن شن حملات مفاجئة بمختلف أحياء ومراكز المحافظة لضبط الأسواق.

محافظ أسيوط يناشد المواطنين بالإيجابية

وناشد محافظ أسيوط، في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم، المواطنين بالتحلي بالإيجابية والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل التجار، أو في حالة اكتشاف احتكار بعض التجار للسلع والمواد الغذائية، أو المغالاة في الأسعار، أو أي تلاعب بالأسعار بمحطات الوقود أو مستودعات البوتاجاز، والإبلاغ عن أسماء المخالفين وأماكن المستودعات المخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية.

وأعلن محافظ أسيوط عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين ضمن حملة «خليك ايجابي» من خلال رقم الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة وغرفة إدارة الازمات بالمحافظة (2135858 / 088) و(2135603 / 088) على مدار 24 ساعة، إضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528)، فضلا عن رقم جهاز حماية المستهلك (19588) لمواجهة أي طارئ وتلقي شكاوي المواطنين، والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.

حملات للمتابعة والرقابة على الأسواق

ووجه محافظ أسيوط، جميع قيادات المحافظة، بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى للتصدي لأي ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع، أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع.

وشدد المحافظ على تكثيف حملات المتابعة والرقابة الميدانية على كل الأسواق والمحال التجارية والمنافذ لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية واللحوم المعروضة، وتحرير المحاضر الفورية وتوقيع الغرامات على المخالفين.

أسعار مخفضة بمعارض «أهلا رمضان»

وأشار المحافظ إلى بدء تنفيذ خطة المحافظة لفتح معارض ومنافذ وشوادر لتوفير وبيع المواد الغذائية واللحوم ومستلزمات شهر رمضان بأسعار مخفضة وبخاصة معارض «أهلا رمضان»، لتصبح يوم 15 مارس الجاري، وذلك حتى يتوافر لدى المواطنين مختلف أنواع السلع بأسعار مخفضة.