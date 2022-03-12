القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم في دوري أبطال أفريقيا

تهتم جماهير القلعة الحمراء بمتابعة دوري أبطال أفريقيا، إذ تصدر عمليات البحث عبر محرك «جوجل» خلال الدقائق الماضية القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم في إطار الجولة الرابعة في دور المجموعات، والتي من المقرر إقامتها عصر اليوم على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في تمام الساعة الـ3 مساءً بتوقيت القاهرة، 4 مساءً بتوقيت السعودية و5 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

ويستطيع الجمهور متابعة مباراة الأهلي وصن داونز اليوم عبر عدد من القنوات المفتوحة لنقل المباراة ويغلب عليها القنوات الإفريقية والتي أعلنت في وقت سابق بث المباريات عبر البث الأرضي الخاص بها وهي:

تردد قناة RTS 2 HD SenegalRTB TVTVT Internation

التردد: 11900.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة RTI 1ORTB TV.

التردد: 11881.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة RTI الإيفوارية

كما أعلنت القناة الإيفوارية RTI بث المباريات من خلال ترددها التالي:

- القمر الصناعي يوتلسات.

- التردد 11900 .

- الاستقطاب أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- الجودة SD.

ويمكن للجمهور المشترك في القنوات المشفرة متابعة المبارة المهمة التي يسعى الأهلي لاقتناص الثلاث نقاط فيها من خلال قنوات «beIN SPORTS»، التي حصلت على حقوق البث لبطولة دوري أبطال أفريقيا وجاء تردداتها كالتالي:

تردد قناة beIN SPORTS على نايل سات

- التردد 11548.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تشكيل الأهلي أمام صن داونز

وتوقع خبراء كرة القدم أن يظهر الأهلي أمام ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي بالتشكيل التالي:

- حراسة المرمى: محمد الشناوي.

- في الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وكريم فؤاد.

- خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج.

- الهجوم: أحمد عبدالقادر ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو.