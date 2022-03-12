عاجل.. إصابة الفنان نور محمود في حريق بمنزل أسرة زوجته: خدت 8 غرز

أصيب الفنان نور محمود، بإصابات بالغة خلال محاولاته إطفاء حريق اندلع في شقة والدة زوجته «حماته»، في الوقت الذي التقى فيه بعض أفراد الأسرة، وترتب على ذلك تعرض كل الموجودين بالشقة لإصابات بالغة.

وقال «نور» في تصريحات لـ«الوطن»، إن حريق هائل اندلع في بيت حماته في أثناء تجمعهم، أسفر عن تعرضهم لإصابات منهم ابنته الصغيرة وابنة خالتها.

والدة زوجته في العناية المركزة

وأضاف نور محمود قائلًا: «حماتي ترقد في العناية المركزة بإحدى المستشفيات، وأنا تعرضت لإصابة في قدمي أثناء محاولتي إطفاء النيران»، مؤكدا أنه أصيب بجرح استدعى 8 غرز بخلاف إصابات خفيفة في وجهه.

وكتب «نور»، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في الساعات الماضية: «ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، الحمدلله رب العالمين»، وكتبت نانسي عبدالمنعم، زوجة نور محمود عبر حسابها بموقع فيس بوك قائلة: «اللهم أجرنا في مصيبتنا، حريق كبير في بيت أمي، وهي في الرعاية المركزة، وكلنا مصابين، أرجوكم ادعوا لها ولنا بالشفاء، بعتذر عن عدم الرد على أي تليفون، الحمدلله وقدر الله وما شاء فعل».

سيارته تعرضت للحريق في أكتوبر الماضي

ويشارك نور محمود، في موسم مسلسلات رمضان 2022 بمسلسل أحلام سعيدة، مع الفنانة يسرا، غادة عادل، شيماء سيف، ويجسد شخصية زوج الفنانة مي كساب، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، تأليف هالة خليل، إخراج عمرو عرفة.

وسبق وتعرض نور محمود، لحادث في شهر أكتوبر الماضي، عندما فوجئ بعد انتهاء تصوير مشاهده بأحد الأعمال الفنية باندلاع حريق في التابلوه الأمامي لسيارته بشكل مفاجئ، وقام بعض الأشخاص المتواجدين على الطريق بمساعدته في إطفاء النيران.