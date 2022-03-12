الرعاية الصحية: مركز صحة أسرة العرايشية سيوفر خدمات لـ 19 ألف مواطن

في إطار الجولة الميدانية لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل على أرض الواقع بمحافظة الإسماعيلية.. رافق الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، في الجولة التفقدية لمركز صحة أسرة العرايشية بمحافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن الجولة الميدانية اليوم لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن الجولة شملت تفقد أعمال التطويرات والتجهيزات الجارية بمركز صحة أسرة العرايشية، إضافة إلى تفقد الخدمات المقدمة بالمركز من خلال عيادات طب الأسرة والأسنان والتطعيمات ومتابعة النمو، وغيرها من العيادات التخصصية كتنظيم الأسرة ومتابعة الحمل والمشورة، وكذلك تفقد غرف التسجيل الإلكتروني والمعمل والصيدلية، علاوة على استطلاع آراء المترددين على المركز عن مستوى جودة الخدمة الطبية المقدمة به.

أهمية تشغيل مركز صحة أسرة العرايشية

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أهمية تشغيل مركز صحة أسرة العرايشية لتوفير مزيد من خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالإسماعيلية، لافتًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم «546» لسنة 2022 بنقل تبعية المركز إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية في إطار تطبيق المنظومة الجديدة بالمحافظة.

وأضاف، أنه فور تشغيل مركز صحة أسرة العرايشية سيقوم بتقديم الخدمات والرعاية الصحية الأولية لـ19,300 ألف منتفع، منهم بعض المترددين على مركز طب أسرة حي السلام بالمحافظة لتيسير مزيد من خدمات الرعاية الصحية وتوفير كل سبل الراحة لهم.

وأكد السبكي، على أهمية مراكز ووحدات طب الأسرة في توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية للمواطنين، والتي تمثل نحو 80% من الاحتياجات إلى الخدمات الطبية وفق أحدث نظم الصحة العالمية، كما تعد وحدات ومراكز طب الأسرة بوابة المنتفع الأولى للحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا.

وحدات طب الأسرة تعمل على مدار 12 ساعة يوميا

وتابع، أن كل مراكز ووحدات طب الأسرة داخل المحافظات المطبق بها منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة تعمل على مدار 12 ساعة يوميًا، بما يعني توفير الخدمة الطبية للمنتفعين على مدار اليوم وبأعلى مستويات الجودة العالمية.

وأضاف، أنه ترتكز منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية على 66 منشآة صحية، منها 12 مستشفى و54 مركز ووحدة طب أسرة، وتابع: أنه تضم مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة حتى الآن 32 مركز ووحدة طب أسرة إضافة إلى 4 مستشفيات، كما أنه تم تسجيل أكثر من مليون مواطن من أبناء الإسماعيلية ضمن المنظومة الجديدة، وإجراء الفحص الطبي الشامل لـ 450 ألف مواطن منهم.

جدير بالذكر، أن محافظة الإسماعيلية ثالث محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تضم محافظة بورسعيد وانطلقت بها المنظومة يوليو 2019، ومحافظتي الأقصر، جنوب سيناء واللذان انطلقت المنظومة بهما مع محافظة الإسماعيلية في فبراير 2021، إضافة إلى محافظتي أسوان، السويس، والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.