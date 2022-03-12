منها أسمنت وسكر وقمح.. ضبط 15 طن سلع لدى تجار محكترين في الدقهلية

قال السيد دايرة، مدير مديرية التموين بالدقهلية، إن حملات تفتيشية على المحال التجارية والأسواق، أسفرت عن ضبط 15 طن أسمنت وسكر وقمح وردة وأرز، لدى تجار محكتري السلع، وذلك بعد توجيه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على التجار محتكري السلع الغذائية ومصادرة السلع المخزنة، بتهمة الامتناع عن عرض السلع للمواطنين في الأسواق واستغلال الأزمة العالمية الحالية.

مصادرة السلع المضبوطة لدى التجار المحتكرين

ووجه وزير التموين والتجارة الداخلية تحرير محاضر ضد أي تاجر يثبت تلاعبه بالسوق في أسعار السلع الغذائية أو تخزين كميات طائلة من السلع، مع مثوله أمام النيابة بتهمة الاحتكار، والتي يعاقب عليها القانون.

تكثيف الحملات الرقابية التموينية

وتنفيذًا لتوجيهات الوزير بتكثيف الحملات الرقابية، شنت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من التجار لضبط السلع المخزنة والسلع مجهولة المصدر، وذلك بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة.

«تموين الدقهلية» تضبط 15 طن سلع مختلفة

وقال مدير مديرية التموين بالدقهلية إن الحملة التي جرى شنها مع جهاز حماية المستهلك تمكنت من ضبط عدد من السلع المخزنة لدى التجار محتكري السلع، فضلاً عن ضبط كميات أخرى من السلع مجهولة المصدر والتي يمنع القانون تداولها.

وأوضح دايرة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المضبوطات بلغت حوالي 15 طن سلع مخالفة، جرى وضعها تحت تصرف النيابة العامة، بناء على المحاضر المحررة، حيث شملت المضبوطات: 5 أطنان أسمنت، و3.5 طن سكر، ونصف طن دقيق، و3.5 طن ردة، و2 طن أرز.

وأكد دايرة أن الحملات التفتيشية لا تزال مستمرة بين مديريات التموين في المحافظة وجهاز حماية المستهلك لضبط الأسعار ومنع التلاعب بالأسواق.