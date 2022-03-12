«الزراعة» عن تذبذب أسعار الدواجن: الإتاحة أهم.. واستهلكوا على قدر الحاجة

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الدولة المصرية أتاحت كل المنتجات رغم الأزمات العالمية الحالية.

وأضاف القرش، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج اليوم على قناة dmc: «مصر جزء من العالم، وهناك تذبذات أثرت بشكل مباشر على كل الدول فيما يتعلق بالأسعار، وفي هذا الصدد، يجب أن نقارن بحجم الأثر في مصر وباقي دول العالم، وعندها سنجد أننا في أدنى الحدود الممكنة من التأثير التي قد تؤثر على المجتمع».

الأسعار مستقرة

وحول تذبذب أسعار الدواجن، قال معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة: «الأهم أننا لدينا وفرة وإتاحة، وبعض الدول الأخرى قد لا يكون لديها هذه الإتاحة، كما أن الأسعار مستقرة، وقد يكون هناك بعض الاستغلال للظروف الحالية، لكن الدولة المصرية توفر الرقابة الصارمة والبدائل وفقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وهو ما سيؤدي إلى حدوث اتزان كبير على مستوى الأسعار».

قللوا الاستهلاك

ونصح، المواطنين بعد تخزين السلع، والاكتفاء بشراء السلع على قدر الحاجة: «الحاجة موجودة كده كده، ومش هتروح من السوق، وفي أوقات الأزمات يا ريت نقلل الاستهلاك قدر الإمكان، ونستهلك على قدر الاحتياج».

وفي وقت سابق، أكد الدكتور محمد القرش، أن الدولة مهتمة بقطاع الزراعة في الفترة الأخيرة، ليس لأن الأراضي الزراعية تمثل نحو 25% من الناتج القومي، ولا خمس الصادرات في مصر، ولا أنها تتعلق بنصف الشعب المصري، ولكن أهمية القطاع الزراعي في أنه يمثل الأمن القومي والغذائي المصري.