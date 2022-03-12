«الزراعة»: خصومات تصل إلى 30% على أسعار السلع في منافذنا خلال رمضان

قال الدكتور محمد القرش معاون، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الوزارة حريصة على توفير كل احتياجات المواطن المصري من السلع الرئيسية، وبخاصة أن الدولة المصرية بذلت جهودًا جبارة في الفترة الأخيرة لتعظيم حجم إنتاجها بشكل كبير.

وأضاف القرش غانم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، مقدمة برنامج اليوم على قناة dmc: «رغم الأزمات العديدة، فإن الدولة المصرية استطاعت أن توفر كل احتياجات المواطن، وتتميز السوق المصرية بالاستقرار، إذ إن منافذ الوزارة تعرض كل السلع التي يحتاجها المواطن، مثل ياميش رمضان والدواجن واللحوم وهو ما سيتكرر في شهر رمضان».

تباين في اللحوم وكل السلع

وأشار إلى أن التخفيضات في منافذ الوزارة تتراوح بين 20% إلى 30%، إضافة إلى تباين اللحوم والمنتجات المختلفة يكفي كل احتياجات المواطنين طول شهر رمضان وبعده.

وأوضح معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزارة ستزيد المعروض من الدواجن في كل المنافذ التابعة للدولة؛ للحفاظ على الإتاحة الكبيرة للكثير من المنتجات للمواطن المصري بأسعار مناسبة.

400 منفذ يتبع الوزارة

وأضاف: «لا نلتزم بسعر واحد لكن لدينا أكثر من شريحة حتى تشتري كل فئات المجتمع احتياجاتها»، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها أكثر من 400 منفذ في كل المحافظات، بالإضافة إلى منفذ كبير في معرض زهور الربيع، ومعرض آخر للتمور لتلبية احتياجات المواطن، ولا توجد نواقص.