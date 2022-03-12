رئيس الإنجيلية: مصر تصنع واقعا اقتصاديا جديدا بقرارات مدروسة ومنظمة

شارك رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، في اللقاء العالمي المصري لرجال الأعمال، اليوم السبت، بمقر مؤسسة «TC مصر» برئاسة القس طوني جورج، وبمشاركة رجال أعمال من 12 دولة، بجانب عدد من رجال الأعمال المصريين، لدعم ريادة الأعمال في الاقتصاديات الصاعدة.

وقال رئيس الإنجيلية في افتتاح اللقاء: «أرحِّبُ بكم جميعًا في هذا اللقاءِ الذي نتبادلُ فيهِ الرؤى والأفكارَ حولَ فُرَصِ الاستثماراتِ وريادةِ الأعمالِ في الدولِ الصاعدةِ، أشكرُكم جميعًا لمشاركتِكُم، وأشكرُ أيضًا هيئةَ TC المنظِّمةَ لهذا اللقاءِ على مجهودِها في إعدادِه وتنظيمِهِ بهذا الشكلِ المشرِّفْ».

وأضاف «زكي»: «نشهدُ في هذهِ الفترةِ صناعةً جديدةً للواقعِ الاقتصاديِّ في مِصرَ، بقراراتٍ مدروسةٍ ومنظَّمةٍ وطَمُوحةٍ، تسعى لفتحِ الآفاقِ في شتَّى مجالاتِ الاستثمارِ، من أجلِ حياةٍ أفضلْ لجميعِ المصريينَ وريادةٍ لدورِ الدولةِ المصريةِ في تشجيعِ الدولِ الشقيقةِ الواعدةِ في مجالِ الاستثمارِ ليعمَّ الخيرُ على الجميعْ».

وفي نهاية كلمته وجه رئيس الطائفة، الشكرَ لجميع المشاركين لتشجيعهم على الاستثمارِ في مِصرَ ودولِ إفريقيا، وقال: «نستطيعُ جميعًا أنْ نلمسَ تأثيرَ الدورِ الاستثماريِّ في تعزيزِ العيشِ المشتَرَكِ، وتشجيعِ الاعتدالِ، ومواجهةِ قوى التطرفِ، والمساهمةِ في خلقِ مجتمعاتٍ آمنةٍ، وبالتالي تعزيزِ السلامِ الدوليّ، فالاستثمارُ ليسَ مجرَّدَ فعلٍ اقتصاديٍّ، لكنه عمليةٌ ترتبطُ بالتطورِ الثقافيِّ والاجتماعيِّ والسياسيِّ للمجتمعِ، نصلِّي أنْ يباركَ اللهُ هذهِ الخطواتِ ويحفظَ مصرَ قيادةً وشعبًا».

انطلاق مبادرة ريادة الأعمال تحت سن الـ20

وقال القس طوني جورج مؤسس خدمة «tC» بمصر والشرق الأوسط التابعة لرابطة الإنجيليين، إنَّ الهدف من المؤتمر هو مناقشة وتكوين شراكات عالمية بين رجال الأعمال حول العالم، لدعم الاقتصاديات الصاعدة وجلب الاستثمارات الأجنبية ودعم ريادة الأعمال».

وأعلن انطلاق مبادرة ريادة الأعمال تحت سن الـ20 برعاية رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، بدعم يتجاوز 350 ألف جنيه من المؤسسة .

جدير بالذكر أنَّ الدول التي ستشارك هي: «بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أيرلندا، البرازيل، كينيا، غانا، باكستان، أوغندا، المكسيك، الكونغو، مانغوليا، وجنوب إفريقيا».