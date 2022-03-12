«CIB» أول بنك يقوم بإعداد تقرير البصمة البيئية فى أفريقيا

أعلن البنك التجارى الدولى - مصر (CIB) -أكبر بنك قطاع خاص فى مصر- عن مشاركته الفعالة فى الجهود المبذولة لتعزيز التحول الأخضر للاقتصاد، وذلك عبر إصدار أول تقرير لقياس البصمة البيئية فى مصر وأفريقيا على مستوى البنوك التجارية، ويعد هذا التقرير بمثابة خطوة مهمة فى استراتيجية الاستدامة الخاصة بالبنك للتحول نحو اقتصاد أخضر فى مصر، وتعزيز دور البنوك والمؤسسات فيما يتعلق بالمسئولية التى تقع على عاتقهم فى التأثير على البيئة وتوفير أفضل الحلول للحد من الآثار السلبية لتغير المناخ.

بالإضافة إلى ذلك، يعكس هذا التقرير جهود البنك لتطوير خطة الإفصاح عن ممارسات الاستدامة لتتجاوز تقارير البصمة الكربونية المعتادة، وتشمل إصدار تقارير متكاملة لقياس البصمة البيئية، تتضمن طرحاً أشمل لمؤشرات البصمة البيئية، حيث يركز التقرير على رصد المؤشرات الثلاثة الرئيسية للبصمة البيئية؛ البصمة الأرضية (إجمالى الأراضى المستهلكة للاستفادة من الموارد المتاحة)، والبصمة الكربونية (إجمالى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون)، والبصمة المائية (إجمالى المياه المستهلكة بما فى ذلك حجم المياه الملوثة)، وهو ما يجعل هذا التقرير نهجاً أكثر شمولاً لتحقيق الاستدامة، بما يتضمنه من تقييم كافة الآثار السلبية لعمليات وأنشطة المؤسسات على البيئة.

وفى هذا السياق، قال محمد سلطان، الرئيس التنفيذى لقطاع العمليات بـCIB، إن إعداد تقرير قياس البصمة البيئية الذى يعتبر أكثر شمولاً من تقرير البصمة الكربونية هو نقطة تحول لما يشمله من مزايا عديدة، ومن بينها استخدام مؤشر واحد لتسهيل عملية التواصل مع الأطراف المعنية وفهم الآثار البيئية ومقارنة وتقييم المنتجات والأنشطة والخدمات، بالإضافة إلى خلق رابط واضح بين حجم الاستهلاك المحلى والعالمى، واستكشاف وتقييم العلاقة بين الاستدامة والعوامل المؤثرة عليها، بما أن التقييم أصبح يستند إلى حقائق بيئية ثابتة بدلاً من الافتراضات العشوائية.

وفى سياق متصل، قالت داليا عبدالقادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بـCIB، إن البنك يأمل أن يساهم هذا التقرير فى تعزيز التحول إلى إطار أشمل وأكثر تكاملاً للإفصاح عن الممارسات البيئية، وأضافت أن إصدار هذا التقرير يأتى تتويجاً لجهودنا المستمرة فى تطوير إدارة بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة (ESG)، حيث يهدف التقرير إلى تقييم الآثار السلبية لعمليات البنك على البيئة عبر استخدام المعايير والمنهجيات المعترف بها دولياً بمنتهى الشفافية.