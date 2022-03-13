مواقيت الصلاة اليوم الأحد 13-3-2022 في محافظات مصر

يبحث الكثير من المسلمين عن مواقيت الصلاة في المحافظات المختلفة، التي تختلف من مكان لآخر، وفقًا لحركة الشمس، وتغير فصول العام.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وللمهتمين بمعرفة مواعيد رفع الآذان في المدن المختلفة، تقدم «الوطن» مواقيت الصلاة في عدد من المحافظات المصرية، فضلا عن بعض المدن العربية، وفق ما نشر على موقع الهيئة العامة للمساحة المصرية في السطور التالية:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

أذان الفجر الساعة 04:41

أذان الظهر الساعة 12:05

أذان العصر عند الساعة 03:29

أذان المغرب عند الساعة: 06:02

أذان العشاء الساعة 07:19 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر الساعة 04:46

أذان الظهر الساعة 12:10

أذان العصر الساعة 03:34

أذان المغرب عند الساعة 06:07

أذان العشاء الساعة 07:25.

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

أذان الفجر الساعة 04:41

أذان الظهر الساعة 12:05

أذان العصر عند الساعة 03:29

أذان المغرب عند الساعة 06:03

أذان العشاء الساعة 07:20

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

أذان الفجر الساعة 04:43

أذان الظهر الساعة 12:05

أذان العصر عند الساعة 03:29

أذان المغرب الساعة 06:03

أذان العشاء الساعة 07:18

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

أذان الفجر الساعة 04:41

أذان الظهر عند الساعة 12:03

أذان العصر الساعة 03:27

أذان المغرب الساعة 06:01

أذان العشاء الساعة 07:15

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر عند الساعة 04:38

أذان الظهر الساعة 11:58

أذان العصر عند الساعة 03:22

أذان المغرب الساعة 05:57

أذان العشاء الساعة 07:10

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

وجاءت مواقيت الصلاة في بعض المدن العربية كالتالي:

مواقيت الصلاة في دبي

أذان الفجر عند الساعة 05:12

أذان الظهر عند الساعة 12:29

أذان العصر الساعة 03:53

أذان المغرب عند الساعة 06:27

أذان العشاء عند الساعة 07:57

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

أذان الفجر الساعة 05:15

أذان الظهر الساعة 12:30

أذان العصر الساعة 03:54

أذان المغرب عند الساعة 06:29

أذان العشاء الساعة 07:59