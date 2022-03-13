العثور على جثة طفل طافية على نهر النيل بسوهاج

شهدت دائرة مركز المراغة، شمال محافظة سوهاج، العثور على جثة طفل، يقيم بدائرة بجزيرة شندويل دائرة المركز، طافية بترعة الطهاوية، وتم نقل الجثة إلى المستشفى المركزي.

إخطار مدير الأمن بالحادث

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة المراغة يُفيد بورود بلاغ من الأهالي بدائرة المركز بالعثور على جثة طفل طافية بترعة الطهطاوية في دائرة المركز.

وبالفحص تبين أنها للطفل «عبد الله. ص. س. ع»، 6 سنوات، ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل، وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

وأفادت والدته «سناء. م. ف. ع»، 38 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم، ولم تتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق» ولا توجد شبهة جنائية.

وحرر المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.