«القابضة للمياه»: تكلفة تجديد محطة عرب المدابغ تصل لـ624 مليون جنيه

قال اللواء مهندس هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، إن تكلفة إحلال وتجديد محطة عرب المدابغ تصل إلى 624 مليون جنيه، بهدف تحقيق جودة ودقة التنفيذ لتعظيم الاستفادة من الاستثمار الممنوح وخلق بيئة نظيفة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اللواء درة مع اللواء مهندس حسام قطب رئيس مجلس إدارة ترسانة الإسكندرية، والمهندس أحمد ورد خبير هندسي من الشركة القابضة، لمتابعة الموقف التنفيذي بمحطة معالجة صرف صحي عرب المدابغ بمنطقة غرب أسيوط، بالإضافة إلى متابعة الوضع التنفيذي لمنظومة معالجة الحمأة المنتجة من المحطة.

المحطة بنظام المعالجة الثلاثية المتطورة.. وتضم 6 أحواض ابتدائية

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب في بيان صادر عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن محطة معالجة صرف صحي عرب المدابغ تعمل بنظام المعالجة الثلاثية المتطورة، والتي تضم 6 أحواض ابتدائية، و8 أحواض نهائية، وفلتر قرصي، وفلتر آخر رملي، وعنبر كبس حمأة، وحوضي مزج كلور، وحوض هضم الحمأة، فضلاً عن أحواض التهوية، ومصدرين للتيار الكهربي.

تحقيق الاستفادة المادية والبيئية للتخلص الآمن من الحمأة

وقال «درة» إنَّ أعمال إحلال وتجديد مكونات المحطة يستهدف تحسين السيب النهائي لتحقيق المعايير المعلنة من اللجنة العليا للمياه، والتخلص الآمن من الحمأة المنتجة والاستفادة منها في مجال الزراعة، استجابة لتوجهات الدولة وقرارات وزارتي البيئة والزراعة، وهو فكر مستحدث يستهدف تحقيق الاستفادة المادية والبيئية نحو التخلص الآمن من الحمأة.

وشدد على أنَّ الأعمال ستنتهي في الموعد المحدد ليتماشى مع الجدول الزمني المخطط، مع جودة ودقة التنفيذ لتعظيم الاستفادة من الاستثمار الممنوح وخلق بيئة نظيفة، وتلافي العقبات بمختلف الطرق غير التقليدية لتتحقق الاستفادة المرجوة من المشروع في أقصي سرعة ممكنة.