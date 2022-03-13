مصرع وإصابة 9 في حادثي سير بقنا.. بينهم محامي وأسرته

شهدت محافظة قنا، صباح اليوم الأحد، حادثين متفرقين، أسفرا عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين، من بينهم محامي وزوجته وبناته.

الحادث الأول

على طريق «مصر - أسوان» الزراعي، أمام قرية البيجية، وقع تصادم بين سيارة بيجو وأخرى ملاكي، كان يقودها محامي ومعه أسرته.

وبحسب بيانات إسعاف قنا، أسفر الحادث عن مصرع المحامي وزوجته وإصابة ابنتيه، بينما توفى من السيارة البيجو قائدها وأصيب 2 آخرون من الركاب، بإجمالي، 3 وفيات و4 مصابين من السيارتين.

وعلى الفور نقلت 4 سيارات إسعاف الجثث والمصابين إلى مستشفى قنا العام، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

الحادث الثاني

وفي قرية بهجورة في نجع حمادي، لقي طالب مصرعه، بينما أصيب آخرون في حادث انقلاب تروسيكل داخل ترعة، في عزبة كامل.

وكان اللواء، مسعد أبوسكين تلقى بلاغا بمصرع حسين أحمد علي، 17 عامًا، وإصابة حسن أحمد محمود، 14 عامًا، في حادث انقلاب تروسيكل بترعة، بقرية بهجورة بنجع حمادي.

ونُقلت الجثة والمصاب إلى مستشفى نجع حمادي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.