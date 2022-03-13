إزالة 30 حالة تعد على حرم الطريق الزراعي في مركز طوخ بالقليوبية

واصل عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية حملة إزالة التعديات على طريق «مصر - إسكندرية» الزراعي للأسبوع السابع على التوالي بنطاق مدينة طوخ ضمن المرحلة الثالثة الموجة الـ19.

يأتي ذلك ضمن حملات محافظة القليوبية المستمرة للتصدي بكل حزم لحالات التعديات على الأراضي الزراعية وحرم الطريق الزراعي وإزالتها بشكل فوري لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف ظاهرة استنزاف التعديات على الأراضي الزراعية بجميع أنحاء المحافظة.

تعديات على الطريق الزراعي

وتمكنت الحملة من إزالة 30 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 5595 مترا، من بينهم إزالة 18 حالة تعد على حرم الطريق الزراعي بمساحة 2445 مترًا، وتم حرث ما يقرب من 10.5 قيراط بالكامل لإلزام المخالفين بزراعتهم مرة أخرى، واختلفت التعديات ما بين «تند ثابتة، وأسوار حديدية لمصانع تعدت على حرم الطريق، وأسوار سويسي، وأرضيات خرسانية، وجاملونات، وغرف حراسة بالطوب، ومخازن أنشئت بالمخالفة على حرم الطريق» في مساحة الـ25 مترًا المحظور إقامة أي منشآت عليها.

حظر البناء على الأراضي الزراعية

وأكّد محافظ القليوبية عدم السماح نهائيًا بالتعدي على حرم الطريق الزراعي مهما كان حجمها، وتمت الإزالة بالكامل بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ، وإدارة تحسين الأراضي الزراعية.

تجدر الإشارة إلى أنَّه على مدار الـ6 أسابيع الماضية، تمّ إزالة 140 حالة تعد على الطريق الزراعي بمساحة 12 فدانًا و9 قراريط، وجرى حرث أكثر من 10 أفدنة ليصبح إجمالي ما تمّ إزالته خلال الـ7 أسابيع 170 حالة بمساحة 15 فدانًا و12 قيراطا وحرث 10 أفدنة ونصف.

ولفت «الهجان» إلى أنَّه لا تعد الإزالة كلية إلا بعد عودة الأرض لطبيعتها لإلزام المتعديين بزراعة الأرض مرة أخرى، وإزالة التشوينات المقامة على تلك الأراضي.

كما أوضح محافظ القليوبية أنَّ ملف التعديات على الأراضي الزراعية لن يتهاون فيه، مؤكدا على جميع رؤساء المراكز المدن والأحياء الاستمرار بمتابعة رصد كل التعديات والمخالفات بجميع أنواعها لتنفيذ إزالتها خلال المرحلة الثالثة من الموجة الـ19 لتحقيق الخطة المستهدفة وفقًا للجدول الزمني المحدد بهذا الشأن.