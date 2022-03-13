خدمة جديدة من المصرية للاتصالات لـ10 مناطق بحدائق الأهرام

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، فتح باب التقديم لاشتراكات التليفونات الأرضية في 10 مناطق جديدة بحدائق الأهرام، بناء على الطلبات العديدة التي قدّمها المقيمين بالحي للحصول على الخطوط الأرضية فضلا عن خدمات الإنترنت المنزلي.

خدمات جديدة في 15 منطقة بحدائق الأهرام

وأكدت الشركة المصرية للاتصالات عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أنّ الخطوط الجديدة حسب خطط الشركة، تشمل 15 منطقة في حي حدائق الأهرام، وهي «أ، ب، د، ج، ع، ح، ط، هـ، و، ل، ك، م، ن، س، ص»، مشيرة إلى أنّ باب التقديم يشمل 10 مناطق في المرحلة الأولى فقط، في حين أنّ الـ5 مناطق الأخرى ستأتي في المرحلة المقبلة.

توصيل خدمة الهاتف الأرضي لحدائق الأهرام

وأوضحت الشركة المصرية للاتصالات، أنّ سكان مناطق «أ، ب، د، ج، ع، ح، ط، هـ، و، ل»، يمكنهم تقديم الأوراق في فروع الشركة التابعة لمنطقة حدائق الأهرام، بداية من الساعة التاسعة صباحا.

يذكر أنّ الشركة المصرية للاتصالات، أعلنت أول مشغل اتصالات في مصر، وأحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية، حيث مدّت شبكتها الدولية عبر الكابل البحري الجديد SEA-ME-WE-6.

ويعبر الكابل الأراضي، من خلال البنية التحتية باستخدام نقاط الإنزال والمسارات المتنوعة جغرافيا، التي تختلف عن مسارات كابلات الـSEA-ME-WE الأخرى، خاصة مع اتساع آفاق التحول الرقمي، وزيادة حجم الطلب لخدمات الربط الدولية بين آسيا وأوروبا.

ويضيف الكابل الجديد SEA-ME-WE 6، التنوع والمرونة في مسارات البيانات بين القارتين، خاصة مع نقاط العبور الجديدة المتنوعة جغرافيا في مصر، حيث تساهم المسارات في زيادة السعات، كما تحمي حركة البيانات من الأعطال، إضافة إلى خفض التكلفة.