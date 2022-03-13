5 نصائح ذهبية لزيادة أموالك في أوقات الغلاء.. منها لا تؤجل الشراء للغد

يهدد التضخم بتآكل بطيء في أموالك بمرور الوقت خاصة مع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، ويعد وضع خطة لإدارة ميزانية أسرتك هو الحل الأمثل لعدم التأثر سلبًا، علاوةً على منحك القدرة على تنمية مدخراتك بمرور الوقت.

الخطة التي تقدمها شركة «Enduring Investments» الأمريكية للاستشارات، تقدم عدة نصائح للحفاظ على الأموال وادخارها، أبرزها، خفض الإنفاق التقديري والإنفاق الطوعي في بعض الفئات مثل الترفيه أو السفر بنسبة 5% فقط، إذ تعد الفئتان السابقتان من المصروفات الإضافية التي ليس من الصعب توجيهها إلى صافي أرباحك الشخصية.

لا تؤجل الشراء فربما ترتفع الأسعار

وأوضح مايكل أشتون، المدير الإداري للشركة، أنه يجب ألا نؤخر عمليات الشراء؛ إذ من المرجح أن ترتفع الأسعار، وفي المقابل يجب أن نتسوق بشكل استراتيجي من خلال شراء المزيد من المنتجات من السلاسل التجارية الكبرى التي تقدم تخفيضات.

إلغاء رسوم الحسابات المصرفية

وتنصح الخطة بالتوقف عن الشراء باستخدام بطاقات الائتمان حتى يوفر المستخدم الرسوم التي يدفعها مقابل ذلك، كذلك إلغاء رسوم الحسابات المصرفية (الرسوم المتأخرة، رسوم الخدمة الشهرية أو السنوية، رسوم الصراف الآلي في حالة السحب من ماكينة صرف بنك آخر، إلخ)، إلى جانب ترشيد الإنفاق على الهواتف الذكية وباقات الاتصال والإنترنت، علاوةً على البحث عن باقات مخفضة في خدمات البث.

البحث عن بنوك بفائدة أعلى

تنصح الشركة بضرورة العمل على كسب المزيد من المال عبر أوجه الاستثمار المختلفة، بالبحث عن البنوك التي تدفع معدلات فائدة أعلى مما تكسبه الآن، فغالبًا ما تقدم البنوك عبر الإنترنت حسابات توفير عالية العائد، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة.

الاستثمار في السندات والذهب

يجب الاستثمار في السندات الادخارية، وذلك نظراً لأن عائد السندات مرتبط بمعدل التضخم، كما أنها تعد ملاذًا آمنًا ومثاليًا للمدخرات، بالإضافة إلى الاستثمار في السبائك الذهبية الصغيرة.