مد أجل النظر في إعدام عاطلين قتلا طفلا ببنها خلال محاولة سرقة موتوسيكل

قررت محكمة جنايات بنها الدائرة الثانية مد أجل النظر في نطق حكم الإعدام لعاطلين، إلى الأربعاء المقبل حيث أحالت المحكمة في وقت سابق المتهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهما بتهمة قتل طفل لسرقة دراجة نارية من والده على طريق ميت السباع دائرة مركز شرطة بنها حال قيام المتهمين باستيقاف والد المجنى عليه لسرقة دراجته النارية فرفض فأطلقوا الرصاص عليه فاستقر عيار ناري في جسد نجله الذي كان يستقل الدراجة خلفه.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل ماهر هلال رئيس محكمة جنايات بنها، وعضوية المستشارين مجدي شفيق وسامح عبد الوهاب وأحمد محمد عبد القادر عوض وأمانة سر محمد الخضري ولطيف عبد الجواد.

أمر إحالة المتهمين

وتتضمن أمر إحالة المتهمين، وهما «محمد.غ» 42 سنة و«محمد.أ» 26 سنة لمحكمة الجنايات أنهما قتلا المجني عليه ويدعى «شريف.ه»،9 سنوات من غير سبق إصرار أو ترصد حيث قام الثاني بإشهار سلاح ناري «بندقية آلية» في وجه والد المجني عليه حال استقلالهما دراجة نارية على طريق ميت السباع دائرة مركز شرطة بنها لسرقة الدراجة منه كرهًا عنه إلا أن والد المجني عليه رفض الانصياع لطلب المتهمين وأسرع محاولا الفرار.

فقام المتهم الأول بإطلاق عيار ناري من «بندقية خرطوش» فأحدث إصابة الطفل ولقي مصرعه، كما أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي سرقة الدراجة النارية الخاصة بوالد المجني عليه.

تفاصيل مقتل طفل بنها

كان مدير أمن القليوبية تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة بنها يفيد تلقيه إشارة من مستشفى بنها العام بوصول «شريف.ه» 9 سنوات، مصاباً بطلق خرطوش، إلا أنه توفي خلال تقديم الرعاية اللازمة له.

وانتقلت قوة أمنية وتبين أن والد المجني عليه كان يقود دراجة نارية على طريق ميت السباع بدائرة المركز فقام كلا من «محمد غ» 42 سنة و«محمد أ» 26 سنة، عاطلان باستيقافه لسرقته بالإكراه، وأشهرا سلاحاً نارياً في وجهه، إلا أنه حاول مقاومتهما، وحال فراره قام أحدهما بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته، فأصاب نجله الذي كان مستقلًا خلفه على الدراجة النارية، وعند نقله للمستشفى توفي خلال تقديم الإسعافات اللازمة له.

ألقى القبض على المتهمين وبحوزتهما بندقيتان خرطوش وآلية وأحيلا للنيابة فأمرت بحبسهما وتقديمهما للمحاكمة.