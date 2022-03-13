كلمات أغنية مابهربش تقترب من تحقيق 1.5 مليون مشاهدة

تصدرت كلمات أغنية مابهربش للمطرب مسلم، الأغنية الدعائية لفيلم شمس، مؤشرات البحث على جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وهي من كلمات وألحان وغناء مسلم، وتوزيع بيتر سمير، واقتربت الأغنية من تحقيق مليون ونصف المليون مشاهدة على اليوتيوب.

كلمات أغنية مابهربش

وتقول كلمات أغنية مابهربش لمسلم:

اسمع غناكي يرد فيا الروح

وانده عليكي بصوتي مش مسموع

ماشي لطريق عارف ما منه رجوع

هوصل لفين.. ؟ معرفش

وأنا أزمتي .. مبهربش

بشوف وشك ليه في القهوة

وبسرح في السماء السابعة

أنسى همومي وآلامي وأحس معاكي من تاني

طريقك شايفه عِمياني لكن الغريب.. أنا بعرفه باللمس

لأول مرة من عمري بحس بخوف

فيه سر في غيابك.. مبفهمهوش.. ليه حضنك أبعد من حدود الكون

واقف على أعتابك لآخر يوم.. نسيانك دا مضمنهوش

صابر سنين تفصل ما بينا بلاد.. زاد الحنين وقلبي كله حداد

ويآك لفين، وعمري لو يتعاد لو باقي ثانية في عمري هستناك

طُلِ من البرواز.. مليش عشم في غياب ليه تفوتني وأنا مشتاق وليه تفوتلي كاس أملاه

شوفت الدنيا بعيونك وضمتنيليه سيباني لغيابك يموتني

مليش الحق في عتابك، دا شيء حتمي ومليش غيرك حبيب دلوقتي يسمعني

نسيت كنت من قبلك بعيش ازاي ومليش من بعدك مفيش يوم جاي دا مفيش ثانية بتفارقيني

لما بنام بغيب ارسم ملامحك حتى في الأحلام بقى دا اللي وصلنا ليه يعني تروح روحي وترجعلي عيونك

لو تضيعني أنا راضي باللي ترضاه لي بقيت مش عارف أبقى أنا مين

ولا فارق بقيت أنا فين مفيش غير حل من الاتنين تعيش فيا.. يا أموت أنا فيك

أبطال فيلم شمس

فيلم شمس من بطولة محمود عبد المغني وخالد الصاوي وهدى الأتربي وأحمد بدير وعلاء مرسى ومحمد سليمان، وهو من تأليف طلال الطريفي عن رواية شمس إمبابة.

ومن المقرر عرض الفيلم في السينمات خلال الفترة المقبلة.