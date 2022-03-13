مصر تعتمد نظام المنشآت الخالية من «الدرن البقرى والبروسيلا»

أعلنت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية «OIE»، عبر موقعها الإلكترونى الرسمى عن اعتماد مصر نظام المنشآت الخالية من مرضى الدرن البقرى والبروسيلا، حيث تم اعتماد 41 من قطعان الأبقار الحلاب فى 14 منشأة ضمن قائمة للمنشآت الخالية من المرضين.

وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى بيان أمس، إن هذا الاعتماد الجديد، جاء استكمالاً لجهود الوزارة لاعتماد نظام المنشآت الخالية من الأمراض، إذ تم الإعلان عن قائمة تشمل 37 منشأة خالية من مرض إنفلونزا الطيور خلال 2020، لافتاً إلى أن الاعتماد الأخير جاء بالتزامن مع جهود الزراعة لتطوير مراكز تجميع الألبان، دعماً لدورها الحيوى الذى تقوم به منشآت صناعة منتجات الألبان بمصر، بتشجيع مزارع الألبان للالتحاق ببرنامج المنشآت الخالية، وتنفيذ توصيات الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتطبيق المعايير الدولية لنظم التربية الصحية السليمة، وتنفيذ إجراءات الأمن الحيوى للإسراع من نمو وازدهار هذه الصناعة، فى إطار دعم وتنمية الثروة الحيوانية فى مرحلة الجمهورية الجديدة، ودعم دور مصر الريادى على المستويين الإقليمى والدولى. وقال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه لأول مرة يتم الإعلان عن دولة تعتمد منشآت خالية من مرضى الدرن البقرى والبروسيلا بمزارع الحلاب، وهو نتاج للتعاون البناء بين إدارات هذه المنشآت والهيئة العامة للخدمات البيطرية، الذى تكلّل بالنجاح فى اعتماده دولياً من قِبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.