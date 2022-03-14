خسائر كبيرة لجرام الذهب في منتصف تعاملات اليوم.. عيار 21 بـ875 جنيها

تراجع سعر جرام الذهب في منتصف تعاملات اليوم للبورصات العالمية بقيمة 67 دولارا للأوقية الواحدة، كما انخفض سعر البلاديوم بنسبة 9.3% ليصل إلى 2555.46 دولار للأوقية، وهبط البلاتين بنسبة 3.7% ليصل إلى 1039.85 دولار، وتراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.3% ليسجل 25.20 دولار للأونصة.

تراجع جماعي للمعادن اليوم

وشهد منتصف تعاملات اليوم، تراجعا في جميع أسعار المعادن، وذلك بالرغم من انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقاس به أداء العملة الأمريكية أمام نحو 6 عملات خلال تعاملات اليوم بشكل ملحوظ، ويستقر دون مستويات 99.00 نقطة، وسجل 98.89 نقطة، منخفضا بنسبة 0.24% تقريبا، وفي ظل العلاقة العكسية بين الطرفين، كان من المفترض أن يستفيد الذهب من انخفاض الدولار، ولكن ذلك لم يحدث في ظل التطورات التي تشهدها الأسواق.

أسعار الذهب محليا

وسجّل جرام الذهب عيار 24 البندقي، سعرا تراوح بين 1000 و1005 جنيهات في محلات الصاغة دون مصنعية، وتراوح سعر عيار 21 بين 875 و879 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى ما بين 750 و753 جنيهًا، والجنيه الذهب تراوح سعره بين 7000 و7032 جنيها.

أسعار الذهب عالميا

وسجّلت الأوقية 1.962.90 دولار، ووصل عيار 24 إلى 63.10 دولار، وبلغ سعر عيار 22 نحو 57.84 دولار، وعيار 21 نحو 55.22 دولار، وعيار 18 نحو 47.33 دولار.

هل يرتفع المعدن النفيس؟

وقال تجار الصاغة بالغرف التجارية، إن الذهب بالرغم من التراجعات الكبيرة إلا أنه لا يزال الملاذ الآمن للتحوط ضد التضخم والتقلبات الجيوسياسة، وتوقعوا ارتفاعه في القريب العاجل طالما الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة وفقا لنادي نجيب السكرتير السابق لشعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية لـ«الوطن».