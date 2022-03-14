7 حالات معفاة من ضريبة الدخل.. بينها الوجبة الغذائية والتأمين الصحي

تغيرت قوانين عديدة في الفترة الماضية، ومن ضمنها ما تم الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، وهو قانون الضريبة على الدخل الذي تناول الرسوم وأبرز الحالات المعفاة من هذا القانون.

وحدد القانون رقم 91 لسنة 2005 الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، 7 حالات معفاة من الضريبة على الدخل، وفقا لما نصت عليه المادة (13) من القانون، وهو ما تستعرضه الوطن فيما يلي:

حالات معفاة من ضريبة الدخل

1– يتم إعفاء اشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرها مما يستقطع وفقًا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي.

2- مبلغ 4000 جنيه سنويًا يتم إعفاء الشخص حينها.

3– يتم إعفاء ضريبة الدخل بالنسبة لاشتراكات العاملين أو الموظفين في صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقًا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، كما يتم الإعفاء بالنسبة لحالات أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر، ويشترط بالنسبة لتلك الحالتين، ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على (15%) من صافي الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر.

4 يتم إعفاء حالات أقساط تأمين لاستحقاق معاش.

5– يتم إعفاء صاحب العمل من ضريبة الدخل على الوجبة الغذائية التي تصرف للعاملين، أو في حالات تقديمه خدمة النقل الجماعي للعاملين أو ما يقابله من تكلفة، أو الرعاية الصحية، والأدوات والملابس اللازمة للعمال خلال تأدية وظائفهم، بالإضافة إلى المسكن الذى يتيحه صاحب المؤسسة أو الشركة للعاملين للتيسير عليهم في أداء عملهم.

6 – لا تدخل حصة العاملين من الأرباح ضمن ضريبة الدخل.

7 – لا تطبق ضريبة الدخل على ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين في إطار عملهم الرسمي.

اعتراضات في مجلس النواب

يذكر أن بعض أعضاء مجلس النواب، عبروا عن رفضهم لمشروع تعديلات قانون ضريبة الدخل، مشيرين إلى أنه غير عادل، في ظل تلك الظروف الاقتصادية التي يمر بها الناس على مستوى المحلي والعالمي.