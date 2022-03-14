إيهاب عبد العال: زيادة أسعار عمرة رمضان بنسبة 30%

كشف إيهاب عبد العال، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، عن أن أسعار رحلات عمرة رمضان لهذا العام سترتفع بنسبة تتراوح ما بين 25 إلى 30% عن أسعار برامج العمرة خلال شهري رجب وشعبان، لافتا إلى أن أسباب ارتفاع أسعار البرامج خلال رمضان يعود في المقام الأول لزيادة أسعار الإقامة بالفنادق بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، فضلا عن زيادة أسعار تذاكر الطيران بنحو 1500 إلى 2000 جنيه عما هي عليه حاليا .

برنامج العمرة الاقتصادية سيبدأ من 33 ألف جنيه

وأضاف إيهاب عبد العال إلى «الوطن» أن أسعار برامج العمرة خلال شهر رمضان ستبدأ من 33 ألف جنيه بالنسبة للبرامج الاقتصادية، فيما ستبدأ أسعار البرامج الـ3 نجوم من 36 ألف جنيه، فيما ستتراوح أسعار البرامج فئة الـ نجوم ما بين 40 إلى 50 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن أسعار برامج الـ5 نجوم خلال شهر الصوم ستتراوح ما بين 50 إلى 65 ألف جنيه.

وتابع: «برامج العمرة خلال الـ10 أيام الأخيرة من شهر رمضان، التي تشهد ختام القرآن قد تصل إلى 100 ألف جنيه، التفاوت في أسعار البرامج بين شركة سياحة وأخرى بالرغم من أنهما ينفذان ذات البرنامج يعود إلى مدة البرنامج ومستوى التسكين بالفنادق سواء كان ثنائيا أو ثلاثيا أورباعيا، إضافة إلى مدى قرب الفندق من الحرمين المكي والنبوي بالمدينة المنورة، قلة عدد تأشيرات العمرة لهذا العام كانت أحد أسباب ارتفاع أسعار البرامج بتلك الصورة والتي لم يشهدها موسم العمرة من قبل».

إلغاء الحجر الصحي زاد من نسب إقبال المواطنين على السفر للعمرة

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق أن أسعار برامج عمرة رجب وشعبان انخفضت خلال الأيام الماضية بعد إلغاء المملكة العربية السعودية للحجر الصحي المؤسسي للمعتمرين بالفنادق السعودية، الذي كان تبلغ مدته 4 ليال، فضلا عن إلغاء تحليل p.c.r الذي كان يجريه المعتمر قبل السفر من مصر، لافتا إلى أن إلغاء الحجر الصحي بالسعودية كان سببا رئيسيا في زيادة نسب إقبال المواطنين على أداء العمرة هذا العام.