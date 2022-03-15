عاجل.. الرئيس الأوكراني يلقي خطابا أمام الكونجرس غدا

يلقي الرئيس فولوديمير زيلينسكي خطابًا افتراضيًا أمام الكونجرس الأمريكي غدًا الأربعاء، بشأن الأزمة الأوكرانية وفقًا لما ذكرت قناة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأمس، دعا البيت الأبيض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإلقاء خطاب أمام الكونجرس الأمريكي.

أوكرانيا تتجه لتمديد حالة الطوارئ لمدة 30 يومًا

في السياق ذاته، ومع استمرار التصعيد الروسي قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مشروع قانون إلى البرلمان يسعى لتمديد قانون الطوارئ لمدة شهر اعتبارًا من 24 مارس الجاري.

يُشار إلى أنَّ أوكرانيا أعلنت حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد باستثناء دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين في 23 فبراير الماضي، قبل اندلاع الحرب الروسية بيوم واحد.