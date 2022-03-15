«مياه أسيوط» تستعين بخبير إيطالي لبحث تحسين إدارة القطاع

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد برئاسة اللواء أركان حرب المهندس هشام درة؛ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، اليوم الثلاثاء، الخبير الإيطالي باولو روفيني، يرافقه الخبير المصري دكتور زكريا يحيى، لبحث آليات تحسين أداء قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالعمل على استعادة التكلفة ورفع كفاءة التشغيل والصيانة وتحسين جودة الخدمات، وذلك في إطار زيارة تستمر لمدة ثمانية أيام بدأت في 14 مارس وتستمر إلى 22 من نفس الشهر.

مشروع دعم المباني والبيئة

وقال «درة» إن ذلك يأتي في إطار مشروع دعم المباني والبيئة «WES» الممول من الاتحاد الأوروبي لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، بهدف تعزيز قدرات شركة مياه أسيوط في تحسين إدارة المياه غير المحاسب عليها، وقياس كمية الفاقد من المياه المنتجة.

زيارة تستهدف إدارتين

وأوضح رئيس الشركة أن الزيارة تستهدف إدارتي «المياه غير المحاسب عليها» و«التحليل الهيدروليكي – GIS» التابعة لقطاع التخطيط، موضحًا أنه خلال تلك الزيارة سيجري العمل على تقسيم شبكات مرتبة «شرق – غرب» أسيوط إلى مناطق، وضبط الشبكات من خلال نظم المعلومات الجغرافية وتوقيع العملاء على الخرائط، وتجهيز الخرائط للتحليل الهيدروليكي للاستفادة منها في أنظمة تقليل الفاقد، بالإضافة إلى الكشف عن التسرب كمناطق معزولة Big zone، ومن ثم تقسيمها إلى مناطق أصغر معزولة DMA's.

تركب 275 جهازًا لقياس التصرف

ولفت إلى أنه جرى تركيب 115 جهاز قياس تصرف وضغط على مستوى محطات الشركة ضمن خطة الإحلال والتجديد السنوية، وذلك من خلال سعي الشركة الدائم لتطبيق كل ما هو أفضل، وجار تركيب 160 جهاز قياس تصرف وضغط، لتزويد 275 محطة في الشركة بـ275 جهازًا، من واقع 284 محطة في الشركة، بنسبة تغطية تتجاوز 96%.