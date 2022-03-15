أسعار باقات منصة WATCH iT.. شاهد مسلسلاتك وبرامجك المفضلة بأسعار مخفضة

أيام قليلة ويحل علينا شهر رمضان المبارك، والذي تكثر فيه المسلسلات والبرامج، لذا يسعى الكثيرون إلى مشاهدتها دون فواصل إعلانية، وهو ما تقدمه منصة WATCH iT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث يمكن مشاهدة المسلسلات من خلالها.

ويتساءل الكثيرون عن أسعار باقات منصة WATCH iT، حيث يمكن تحميل التطبيق واختيار الباقة التي تناسبك، وهو ما تستعرضه «الوطن» في السطور التالية.

أسعار باقات منصة WATCH iT

وتقدم المنصة بعض الخصومات، كما يلي:

- الاشتراك بـ3 أجهزة بقيمة 120 جنيها بدلا من 150 جنيها.

- الاشتراك بجهازين شهريا بـ99 جنيها بدلا من 120 جنيها.

- جهاز شهريا من خلال الاشتراكات الأساسية تجدد بـ75 جنيها بدلا من 99 جنيها.

- الاشتراك السنوي بـ499 جنيها بدلا من 999 جنيها حال الاشتراك عبر الموقع الإلكتروني.

كما أتاحت الشركة المصرية للاتصالات لكل عملاء WE موبايل، الاشتراك في باقات WATCH iT بـ30 جنيه شهريا، و57 جنيها لمدة 3 أشهر، شرط أن يكون خط الموبايل مفعل، كما يشترط تجديد الخدمة تقائيا كل 30 يوما، ويتم خصم الاشتراك الشهري للخدمة من رصيد العميل كل 30 يوما عن طريق خدمة «الدفع المسبق».

خطوات الاشتراك في باقات منصة WATCH iT

وبعد عرض أسعار باقات منصة WATCH iT، تستعرض «الوطن» فيما يلي خطوات الاشتراك في المنصة للاستمتاع بمشاهدة البرامج والمسلسلات:

- تحميل التطبيق من خلال متجر جوجل بلاي أو عن طريق الدخول إلى صفحة WatchIt على فيس بوك.

- انقر على كلمة «اشترك الآن».

- سجل الدخول عن طريق ربط الحساب بفيس بوك أو البريد الإلكتروني.

- أو يمكن إنشاء حساب جديد عن طريق إدخال البريد الإلكتروني وتحديد كلمة مرور خاصة بك وإعادة إدخالها مرة أخرى.

- اضغط على i'm not robot «أنا لست روبوت».

- اختر الباقة التي تناسبك وطريقة الدفع عن طريق الفيزا أو فودافون كاش.