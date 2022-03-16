أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 16-3-2022 في البنوك

اختلفت أسعار العملات المختلفة بين الدولار الأمريكي والريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي، في البنوك الحكومية والخاصة، وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار العملات المختلفة، نستعرضها اليوم الأربعاء الموافق 16 مارس في التقرير التالي وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بكل بنك، وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

ومن أبرز أسعار العملات الريال السعودي، الذي سجل في بنك عودة نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وسجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر نحو 17.27 جنيه للشراء و17.12 جنيه للبيع، كما سجل اليورو في البنك الأهلي نحو 17.12 جنيه للشراء، 17.25 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في بنك عودة نحو 17.57 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع، وأيضا سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 17.14 للشراء وسعر 17.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل الدولار في بنك عودة 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كما سجل الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع في بنك مصر، كما سجل الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

وأيضا سجل الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس نحو 20.40 جنيه للشراء، ونحو 58 .20 جنيه للبيع، كما سجل في البنك الأهلي نحو 20.38 جنيه للشراء، و20.55 جنيه للبيع، وجاء سعره في بنك مصر بـ20.38 جنيه للشراء، ونحو 20.56 جنيه للبيع.