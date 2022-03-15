المستندات المطلوبة للتقديم في المدارس اليابانية للعام الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، المستندات المطلوبة أثناء عملية ملء بيانات التقديم في المدارس اليابانية للعام الدراسي القادم 2022، مشيرة إلى أنه بعد الانتهاء من التقديم والاختيار يتم عقد مقابلة شخصية واختبارات للمقبولين للالتحاق بالمدارس.

وشددت وزارة التربية والتعليم،علي التأكد من ملء كافة البيانات المطلوبة في كل فقرة بدقة وملء البيانات الشخصية بحرص مع كتابة الاسم رباعياً وفقا لما هو مدون ببطاقة الرقم القومي، مؤكدة أنه في حالة تقديم بيانات مغلوطة أو مستندات غير معتمدة سوف يتم الاستبعاد نهائيًا من التقديم في المدارس اليابانية.

المستندات المطلوبة للتقديم في المدارس اليابانية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية المستندات المطلوبة للتقديم في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي القادم 2022-2023 وهي كالتالي:

- شهادة ميلاد مميكنة للطفل / التلميذ حديثة الإصدار (لا تزيد عن شهر بالعلامة المائية).

- بطاقة الرقم القومي لولي الأمر (سارية).

- إثبات محل الإقامة للعنوان الحالي بتاريخ سابق على إعلان فتح باب التقدم بستة أشهر على الأقل (توثيق رسمي) وذلك في حالة اختلاف محل الإقامة الحالي عن المثبت في بطاقة الرقم القومي.

- التوقيع على إقرار ولي الأمر (عدد 2 أصل نسخة لولي الأمر ونسخة للمدرسة) وفي حالة مخالفة ولي الأمر لأي من بنود الإقرار لا يتم قبول ملف الطفل ولا يحق له المطالبة بقيمة مبلغ مقدم المصروفات.

إقرار أولياء الأمور بالموافقة على قواعد المدارس اليابانية

وقالت وزارة التعليم: «يقوم أولياء الأمور الراغبين في التقديم في المدارس اليابانية بالتوقيع على إقرار بالعلم والموافقة على قواعد القيد بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2022، وكافة اللوائح الداخلية للمدرسة بمجرد استكماله لاستمارة التقدم الإلكترونية، وفي حال رفض ولي الأمر التوقيع على الإقرار سيتم إلغاء طلبه».