لذوي الهمم.. تعرف على موقع استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

يحاول العديد من ذوى الهمم معرفة موقع استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2022، للحصول على كارت الخدمات والتمتع بمميزاته العديدة، إذ أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن هناك دورة عمل لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة للفئات المستهدفة، من بينها «الإعاقات السمعية، الإعاقات البصرية، أمراض الدم المزمنة، الهيموفيليا»، وأيضا قصار القامة «طولهم أقل من 140 سم».

فئات يمكنها الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

كما تضم الفئات المستهدفة التي يمكنها الحصول على الكارت، بالتسجيل عبر موقع استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، أصحاب أمراض «الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي، والمزمنة التي تهدد الحياة، واضطراب طيف التوحد، واضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل ويحق له الالتحاق بالمدارس الدامجة، ومتلازمة داون، واضطراب فرط الحركة، والجذام، وطيف التوحد، وفقد السمع التام، وفقد البصر التام، وتيبس المفاصل في أطراف متعددة، والبتر متعدد الأطراف، وصغر أو كبر حجم الرأس، والشلل الدماغي، وضمور العضلات وذوي القزامة، ودرجة إبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة، ومصابو شلل الأطفال في طرف واحد، ودرجة فقد السمع 55 ديسبل».

موقع استخراج بطاقة الخدمات 2022

وأوضحت وزارة التضامن خطوات الحصول على بطاقة الخدمات 2022، وهي كالتالي:

- التسجيل على موقع استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين 2022، التابع لوزارة الصحة للحصول على موعد ومكان للكشف، عبر ذلك الرابط http://pod.mohp.gov.eg/Register.aspx .

- بعد ذلك تتولى لجنة طبية متخصصة إجراء الكشف الطبي على المواطن الذي تم تسجيله.

- في حالة الموافقة، يتم تحديد نوع الإعاقة وإرسال التقرير الطبي على النظام الإلكتروني لوزارة التضامن.

- يقوم المواطن بالتسجيل على موقع وزارة التضامن الاجتماعي للحصول على موعد ومكان الكشف الوظيفي.

- يتم إجراء الكشف الوظيفي لتأكيد نسبة الإعاقة وفى حالة الموافقة يتم إرسال البيانات الخاصة بالشخص ذوى الإعاقة للشركة لطباعة البطاقة، وإرسالها لللشخص المستهدف.