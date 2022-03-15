ضبط 178 قطعة سلاح و216 قضية مخدرات وتنفيذ 89 ألف حكم قضائي متنوع

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 178 قطعة سلاح نارى بحوزة 148متهم).. وذلك على النحو التالى:

(20) بندقية آلية.

(21) بندقية خرطوش.

(11) طبنجة.

(126) فرد محلى.

(575) طلقة مختلفة الأعيرة.

(25) خزينة متنوعة.

(193) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (89279) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(369) حكم جناية.

(26372) حكم حبس جزئى.

(4384) حكم حبس مستأنف.

(45777) حكم غرامة.

(12377) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية : ضبط تشكيل عصابى ، ضم متهمان ، إرتكبا (11) حادث متنوع.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (216) قضية مخدرات .. بإجمالى عدد (242) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (109,255 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (10,264 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (5,857 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (2,750 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (723 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (721 جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (415 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (211 جرام).

عدد (14602) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (26) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (22) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (303) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (3) دراجات نارية مُبلغ بسرقتها.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (23066) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (61) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (8) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.