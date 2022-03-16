بمساحة 40 مترا مربعا.. شروط الحصول على مقبرة جاهزة بمدينة أكتوبر الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة هيئة المجتمعات العمرانية، عن طرح حجز 465 مقبرة جاهزة «للمسلمين»، بمدينة أكتوبر الجديدة، بمساحة 40م2 للمقبرة، وذلك لقاطني مدن (6 أكتوبر - حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة - الشيخ زايد - محافظة الجيزة " أحياء وضواحي ")، بنظام مقابل الانتفاع.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، آلية وشروط حجز مقبرة جاهزة بمدينة أكتوبر الجديدة، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز المدينة.

آلية حجز مقبرة جاهزة بمدينة أكتوبر الجديدة

1- يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز مدينة أكتوبر الجديدة.

2- ثم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقا للوارد بكراسة شروط الطرح لحجز المقبرة خلال الفترة من يوم 3 إبريل وحتى 27 إبريل المقبل، وذلك بجهاز مدينة أكتوبر الجديدة في مواعيد العمل الرسمية.

شروط الحصول على مقبرة جاهزة بمدينة أكتوبر الجديدة

- يشترط في المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصاً طبيعياً، وليس شخصاً معنوياً « شركة أو مؤسسة».

- يشترط أن يكون المتقدم لحجز مقبرة ضمن الطرح، مصرى الجنسية.

- يشترط أن يكون المتقدم لحجز مقبرة ضمن الطرح، من قاطني إحدى مدن: (6أكتوبر - حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة - الشيخ زايد أو محافظة الجيزة وضواحيها).

- يشترط ألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة ( مبنى أو أرض ) له أو لأحد أفراد أسرته ( الزوج، الزوجة، الأولاد القصر ).

- لا يحق للأسرة الواحدة ( الزوج، الزوجة، الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة.

آلية تخصيص المقابر الجاهزة بمدينة أكتوبر الجديدة

- سيتم تخصيص لمقابر الجاهزة المطروحة للفائزين بها، بالقرعة العلنية اليدوية للذين تنطبق عليهم الشروط.

- سيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق، وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين.

وجدير بالذكر أن وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، تطرح عددا من المقابر، من حين لآخر، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين، داخل عدد كبير من المدن الجديدة.