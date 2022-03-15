هل لا يزال المجتمع المصري يقرأ الكتب الورقية؟ دراسة جدوى حكومية تجيب

هل تساءلت يومًا عن أكثر المشروعات ربحية، وما هي التجارة الأعلى عائدًا في المجتمع المصري؟ إذا كنت طرحت هذا التساؤل وبادر إلى ذهنك تجارة الكتب، فأنت محق، وفي التقرير التالي تستعرض «الوطن»، بالدليل مدى إقبال المصريين على القراءة وشراء الكتب الورقية حتى يومنا هذا، في عصر تسيطر عليه السرعة، وغلبت على طبيعته انتشار المواد المرئية والمسموعة بصورة أكبر، ولم يعد هناك الكثير من الوقت للمطالعة.

1,3 مليون جنيه مبيعات سنوية لـ مشروع تجارة الكتب

وبحسب دراسة جدوى أعدها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكدت أنَّ حجم المبيعات السنوية لنشاط المكتبات وبيع الكتب، خاصة الدينية والعلمية منها، يصل إلى مليون جنيه، ويستمر في الزيادة مع مواصلة التجارة، ليحقق النشاط مبيعات بقيمة 1,3 مليون جنيه بنهاية العام الخامس.

160 ألف جنيه أرباح سنوية من بيع الكتب

كما كشفت الدراسة الاسترشادية، عن وصول صافي أرباح مشروع بيع الكتب العلمية والدينية السنوية إلى 102 ألف جنيه بنهاية العام الأول، فيما يتضاعف ربح تجارة الكتب ليسجل 160 ألف جنيه في العام الخامس.

ويهتم الراغب في الاستثمار بنشاط تجارة الكتب العلمية والثقافية بالتكاليف الاستثمارية، وإمكانية البدء بمدخرات صغيرة، فبحسب الدراسة التي أكدت استمرار إقبال الأفراد على شراء الكتب الورقية في مصر، وبالتالي ربحيتها، كشفت أيضاً عن وصول الاستثمارات الكلية للمشروع إلى 117,5 ألف جنيه.

دراسة جهاز تنمية المشروعات: قروض بنكية بقيمة 65 ألف جنيه وفائدة مخفضة 5%

وتابعت دراسة جدوى مشروع تجارة الكتب، أنَّ جهاز تنمية المشروعات يضمن حصول صاحب النشاط على قرض بنكي بقيمة 65 ألف جنيه بفائدة مخفضة 5%، وتسهيلات أخرى أبرزها عدم وجود ضامن غير النشاط القائم ذاته للحصول على التمويل.

ومن أبرز مميزات مشروع تجارة الكتب العلمية والدينية، هو تشغيل العديد من الأيدي العاملة بما يساهم في توفير فرص عمل للباحثين عن مصدر دخل، حيث يلزم لإدارة النشاط التجاري 6 أفراد.

ونظراً لارتفاع إيرادات تجارة بيع الكتب، فالمشروع يستطيع تغطية كافة تكاليفه خلال عام فقط، حيث يسترد صاحب النشاط النفقات الثابتة من شراء كتب علمية ودينية، ويمكن إلحاق قسم لبيع الكتب الدراسية التي تقبل الأسر والطلاب على شرائها طوال العام الدراسي.

الألفية الثالثة تطور شكل المكتبات بمساحات للعمل وتقديم المشروبات

وتطور شكل المكتبات العامة في الوقت الحالي، حيث تتيح لروادها Work Space أو ما يعرف بركن العمل ما يسهل إنهاء مهام جماعية لها علاقة بالأعمال المختلفة خاصة التي يكثر فيها التنقلات ويغلب على طبيعتها الحركة، كما تقدم فيه المشروبات الدافئة ليغلب عليها طابع المقاهي الثقافية.

اشتراكات سنوية بأسعار مخفضة.. وإتاحة الاطلاع على مئات الكتب

ومن خلال اشتراكات سنوية بأسعار مخفضة، يمكن للأفراد الاطلاع على مئات الكتب والاستفادة العلمية بأكبر قدر ممكن متاح من المعرفة دون الحاجه لدفع مبالغ مالية طائلة في شراء الكتب واقتنائها، ناهيك عن الحاجه لأماكن لتخزينها، وإمكانية تعرضها للتلف مع مرور الزمن.

الوطن تكشف عدد تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات في مصر

وبحسب بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة الإحصاء، فإنَّ أعداد تلاميذ المرحلة الابتدائية في مصر وصل لنحو 6,6 مليون تلميذ عام 2020، مقابل 3,259 مليون طالب مقيد في المرحلة الثانوية خلال نفس العام، و52,1 ألف طالب بالتعليم المهني، و9 آلاف طالب مقيد بمعاهد الفنون الجميلة.

وعلى صعيد التعليم الموازي، بلغ عدد الطلبة المقيدين والمتواجدين بصفوف الدراسة، 22,1 ألف طالب في عام 2020.

كم طالب بمرحلة الدراسات العليا؟

أما على مستوى التعليم الجامعي، فسجل عدد الطلبة الموجودين بالجامعات المحلية ما يزيد عن 846,1 ألف طالب بمختلف الجامعات خلال نفس الفترة، مقابل 46,2 ألف طالب مقيد بمرحلة الدراسات العليا.

وتهتم الدولة المصرية بنشر الثقافة والتعليم بين أبناءها من خلال المكتبات العامة المتواجدة في الأحياء، وكذلك إتاحة المكتبات الرقمية على الإنترنت برسوم رمزية لطلبة المدارس والجامعات للمساهمة في تقدم البحث العلمي، كما توفر مادة مسموعة ومرئية للمواد العلمية والثقافية للمساعدة على توصيل المعرفة لكافة الفئات.