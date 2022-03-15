محافظ المنيا يكرم 100 شاب وفتاة من الرياضيين المتميزين وأصحاب الهمم

كرم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، 100 شاب وفتاة من الرياضيين من أبناء المحافظة، الذين حصلوا على مراكز متقدمة على المستوى الدولي والعربي والأفريقي والمحلي، على مدار الفترات السابقة، وذلك في الاحتفال الذي أقامته مديرية الشباب والرياضة بمسرح ديوان عام المحافظة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وفي إطار احتفال المحافظة بعيدها القومي.

حضر الاحتفال اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر عبد العزيز، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور طارق صلاح، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة المنيا، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

قدم المحافظ خالص تهنئته للقيادة السياسية ولأهالي محافظة المنيا، بمناسبة العيد القومي 103 للمحافظة، الذي يوافق 18 مارس من كل عام ، موجهاً خالص التحية والإعزاز والتقدير لشهداء الوطن بصفة عامة، والشهداء من أبناء محافظة المنيا بصفة خاصة، الذين ضحوا بحياتهم فداءً له.

دعم جهود إظهار المحافظة بالشكل الحضاري

وأعرب المحافظ عن خالص سروره بتكريم أبناء وبنات المحافظة من الرياضيين المتميزين، الذين رفعوا اسم المحافظة عالياً في المحافل الرياضية لعدة سنوات، مؤكداً دعمه لجهودهم الصادقة في إظهار المحافظة بالشكل الحضاري والمظهر اللائق.

وأكد «القاضي» أن التنمية الشاملة، التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالشباب ودورهم الهام في النهوض بحاضر الوطن ومستقبله، والحرص على دعمهم والاستماع لآرائهم.

إنشاء مشروعات قومية في كافة القطاعات

وأوضح أنه تم خلال السبع سنوات الماضية، إنشاء مشروعات قومية في كافة القطاعات، ومن أهم تلك المشروعات في قطاع الشباب والرياضة، تنفيذ 220 مشروعاً لإنشاء وتطوير ملاعب ومبان إدارية ومراكز شباب، بتكلفة تقدر بحوالي 230 مليون جنيه.

كما يجري إنشاء 5 ملاعب لمراكز شباب، وإحلال وتطوير المبنى الاجتماعي لنادي «ناصر الفكرية» بأبو قرقاص، و«أبوان» بمطاي، كما يجري إنشاء نادي متحدي الإعاقة بالمنيا الجديدة، كما يجري إحلال وتجديد استاد المنيا الرياضي، بالإضافة إلى إنشاء 61 مشروعاً في قطاع الشباب والرياضة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمراكز المحافظة.

من جانبه، قال مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة المنيا، إن الاحتفال يأتي ضمن عدد من الفعاليات التي سيتم تنظيمها في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، مشيراً إلى أن الاحتفال شهد تكريم 100 شاب وفتاة من الرياضيين من أبناء المحافظة، الذين حصلوا على مراكز متقدمة على المستوى الدولي والعربي والأفريقي والمحلي، على مدار الفترات السابقة، في الألعاب الرياضية المختلفة.